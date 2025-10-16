بالا تۋۋ جانە بالا كۇتىمى: بيىل 631 ميلليارد تەڭگەدەن استام جاردەماقى تولەندى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك جاردەماقىمەن، سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان، بالانى بوسانۋعا جانە بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى تولەممەن 475,2 مىڭ ادام قامتىلدى. وعان جالپى سوماسى 631,2 ميلليارد تەڭگە جۇمسالعان.
ال بالا تۋعاندا بەرىلەتىن جاردەماقىنى 2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بارلىعى 46,5 ميلليارد تەڭگە سوماعا 257,5 مىڭ ادام قامتىلدى. ونىڭ ىشىندە قىركۇيەك ايىندا 4,8 ميلليارد تەڭگە سوماسىن 26,7 مىڭ ادام الدى. بۇل جاردەماقىعا بالا تۋعان، اسىراپ العان، سونداي-اق قامقورلىققا العان بالالارى بار ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى، قانداستار، سونداي-اق قازاقستاندا تۇراقتى تۇراتىن شەتەلدىكتەر ۇمىتكەر بولا الادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بالاعا كۇتىم جاسايتىن ادام مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى بولىپ تابىلماعان جاعدايدا تۋعان، اسىراپ العان، سونداي-اق قورعانشىلىققا العان بالالارى بار، ەگەر ولار باسقا اتا-انانىڭ وتباسىندا ەسكەرىلمەسە، وگەي بالالارى بار ادامداردىڭ (وتباسىلاردىڭ) بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقى الۋعا قۇقىعى بار. ەسەپتى كەزەڭدە 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن بالا كۇتىمى بويىنشا جاردەماقىمەن 32,7 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا ورتا ەسەپپەن 124,4 مىڭ ادام قامتىلدى. ونىڭ ىشىندە قىركۇيەك ايىندا 3,7 ميلليارد تەڭگە سوماسىن 125,8 مىڭ ادام الدى.
بالا تۋۋىنا جانە بالا كۇتىمىنە ارنالعان مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ مولشەرى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭمەن ءتيىستى قارجى جىلىنا بەكىتىلگەن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (بۇدان ءارى - ا ە ك) بايلانىستى بەلگىلەنەدى. 2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ مولشەرى %6,5 عا يندەكستەلگەن.
بيىلعى بالا تۋۋىنا ارنالعان جاردەماقى مولشەرى:
- ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى بالاعا - 38,0 ا ە ك نەمەسە 149 416 تەڭگە؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63,0 ا ە ك نەمەسە 247 716 تەڭگە.
بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى تولەنەتىن جاردەماقى اي سايىن كەلەسىدەي مولشەردە تولەنەدى:
- ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 ا ە ك نەمەسە 22648 تەڭگە؛
- ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك نەمەسە 26777 تەڭگە؛
- ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 ا ە ك نەمەسە 30866 تەڭگە؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 8,90 ا ە ك نەمەسە 34995 تەڭگە.
بۇدان باسقا جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتارعا جۇكتىلىككە جانە بوسانۋعا، جاڭا تۋعان بالانى (بالالاردى) اسىراپ الۋعا بايلانىستى كىرىسىنەن ايىرىلعان جاعدايدا م ءا س ق-تان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم جۇكتىلىگى جانە بوسانۋى بويىنشا بەرىلگەن دەمالىستىڭ بارلىق كۇنىنە تاعايىندالادى.
تولەم مولشەرى جۇكتىلىگى جانە بوسانۋى بويىنشا ۋاقىتشا ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعى بەرىلگەنگە دەيىنگى سوڭعى 12 اي ىشىندە م ءا س ق-عا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق كىرىسكە جانە ەڭبەككە جارامسىزدىق كۇندەرىنىڭ سانىنا بايلانىستى بولادى.
اتالعان ءبىرجولعى تولەمدى جىل باسىنان بەرى جالپى سوماسى 227,9 ميلليارد تەڭگەگە 161,4 مىڭ ادام الدى، ونىڭ ىشىندە قىركۇيەك ايىندا 17,2 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا 16,7 مىڭ ادام الدى. 2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا تاعايىندالعان تولەمنىڭ ورتاشا مولشەرى 1478563 تەڭگەنى بولدى.
سونداي-اق م ءا س ق-دان بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى كىرىسىنەن ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا اي سايىنعى الەۋمەتتىك تولەم مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىعا بالانىڭ تۋعان كۇنىنەن باستاپ تاعايىندالادى. تولەمنىڭ مولشەرى سوڭعى 2 جىلدا م ءا س ق-عا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق كىرىستىڭ %40 ى. ەكى جانە ودان دا كوپ بالا تۋعان جاعدايدا تولەم ءار بالاعا جەكە تاعايىندالادى.
2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا بۇل تولەم 324,1 ميلليارد تەڭگەگە 189,4 مىڭ ادامعا تاعايىندالدى. ونىڭ ىشىندە تولەم قىركۇيەك ايىندا 19 مىڭ الۋشىعا تاعايىندالدى. تولەمنىڭ سوماسى قىركۇيەك ايىندا 34,8 ميلليارد تەڭگە بولدى. 9-ايداعى تولەمنىڭ اي سايىنعى ورتاشا مولشەرى - 87035 تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، ەڭبەككە جارامسىزدار مەن اسىراۋشىسىنان ايىرىلعاندارعا بەرىلەتىن جاردەماقى وسەدى.