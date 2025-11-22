09:07, 22 - قاراشا 2025 | GMT +5
بالا كەزىندە تاپقان قازىنانى 60 جىل بويى ەشكىمگە ايتپاي ساقتاپ كەلگەن
نورۆەگيادا 67 جاستاعى يان گۋننار فۋگەلسنەس بالا كەزىندە تاپقان قازىنانى 60 جىل بويى ەشكىمگە ايتپاي ساقتاپ كەلگەن.
1964 -جىلى ول اعاسىمەن بىرگە ويناپ ءجۇرىپ، شىركەۋدىڭ استىنداعى بالشىقتان كونە مونەتالار، ينەلەر، بىرنەشە مەتالل بۇيىم تاۋىپ العان. بالالار ول زاتتاردى جاي ويىنشىق سياقتى كورىپ، تىعىپ قويعان دا ۇمىتىپ كەتكەن. شىركەۋ ماڭىندا ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارى باستالعاندا عانا فۋگەلسنەس وقيعانى ەسىنە ءتۇسىرىپ، ارتەفاكتىلەردى ماماندارعا تاپسىرعان. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە 14 مونەتانىڭ كۇمىستەن جاسالعانى، ولاردىڭ XIV عاسىردىڭ باسىنا تيەسىلى ەكەنى انىقتالدى. ال تابىلعان ينەلەر 700 جىل بۇرىن جاسالعان بولىپ شىقتى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz