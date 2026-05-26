بالا كەزدە جەگەن زيان تاعام مي قۇرىلىمىن وزگەرتۋى مۇمكىن
استانا.قازاقپارات - مايى مەن قانتى كوپ تاعامداردى بالا كەزدە ءجيى جەۋ ميدىڭ تابەتتى رەتتەيتىن جۇيەسىنە ۇزاق مەرزىمگە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي وزگەرىستەر ادام كەيىن دۇرىس تاماقتانۋعا كوشىپ، سالماعىن قالىپقا كەلتىرگەننىڭ وزىندە ساقتالۋى ىقتيمال، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nature Communications جۋرنالىندا جاريالاندى. عالىمدار فاستفۋد پەن جوعارى كالوريالى تاعامداردىڭ ەرتە جاستان تۇراقتى تۇتىنىلۋى ميدىڭ تابەتتى باقىلاۋعا جاۋاپ بەرەتىن بولىكتەرىنىڭ جۇمىسىن قايتا « باعدارلايتىنىن» انىقتاعان.
قازىرگى تاڭدا بالالاردىڭ راسيونىندا جوعارى دەڭگەيدە وڭدەلگەن ونىمدەر كوپ كەزدەسەدى. تاتتىلەر مەن مايلى تاعامدار مەرەكەلەردە، مەكتەپ شارالارىندا جانە ماراپات رەتىندە ءجيى ۇسىنىلادى. مۇنداي ادەتتەر ەرتە جاستان قالىپتاسىپ، كەيىن وزگەرتۋ قيىن بولاتىن تاعامدىق تالعامدارعا اينالۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەر ماسەلەنىڭ شەشىمىن ىشەك ميكروبيومىنان ىزدەگەن. ناتيجەسىندە پايدالى باكتەريالاردىڭ بەلگىلى ءبىر تۇرلەرى مەن پرەبيوتيكالىق تالشىقتار ميداعى كەيبىر جاعىمسىز وزگەرىستەردى ءىشىنارا تۇزەتۋگە جانە دۇرىس تاماقتانۋ ادەتتەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىنى بايقالعان.
اسىرەسە سارىمساقتا، پيازدا جانە باناندا تابيعي تۇردە كەزدەسەتىن پرەبيوتيكتەر مەن پايدالى باكتەريالار وڭ اسەر كورسەتكەن. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ىشەك ميكروفلوراسىن قولداۋ بالانىڭ تابەتىن دۇرىس رەتتەۋگە جانە دۇرىس ەمەس تاماقتانۋدان تۋىندايتىن ۇزاق مەرزىمدى قاۋىپتەردى ازايتۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بالالىق شاقتاعى دۇرىس تاماقتانۋدىڭ ماڭىزىن تاعى ءبىر رەت كورسەتەدى: ەرتە قالىپتاسقان تاعامدىق ادەتتەر دەنساۋلىققا ەرەسەك ومىردە دە اسەر ەتۋى مۇمكىن.