بالا كەزدە جەگەن تاماق مي قۇرىلىمىنا اسەر ەتەدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش عالىمدارى بالانىڭ ەرتە جاستاعى تاماقتانۋ ادەتى مي قۇرىلىمىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى.
Children’s Hospital Los Angeles ماماندارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ۋلتراوڭدەلگەن تاعامداردى ءجيى تۇتىنۋ بالالاردىڭ ميىنداعى كەيبىر ايماقتاردىڭ كولەمىمەن بايلانىستى ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz The American Journal of Clinical Nutrition عا سىلتەمە جاساپ.
زەرتتەۋ قورىتىندىسى The American Journal of Clinical Nutrition عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى. عالىمدار لاتينوامەريكالىق جانە يسپان تەكتى 144 انا مەن بالا جۇبىن نارەستەلىك كەزەڭنەن باستاپ التى جاسقا دەيىن باقىلاعان.
ماماندار بالالاردىڭ كۇندەلىكتى راتسيونىن باعالاپ، كەيىن ولاردىڭ مي قۇرىلىمىن ماگنيتتى-رەزونانستىق توموگرافيا ارقىلى زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە ۋلتراوڭدەلگەن تاعامدار ۇلەسى ارتقان سايىن ميدىڭ كەيبىر ايماقتارىندا وزگەرىستەر بايقالعان.
زەرتتەۋ دەرەگىنە سايكەس، مۇنداي تاعامداردى تۇتىنۋ ۇلەسى ءار 10 پايىزعا ارتقاندا، ماراپات سەزىمى، ەموتسيا جانە موتيۆاتسياعا جاۋاپ بەرەتىن مي ايماقتارىنىڭ كولەمى ورتا ەسەپپەن 1,92 پايىزعا تومەن بولعان.
ۋلتراوڭدەلگەن تاعامدارعا كوبىنە ونەركاسىپتىك جولمەن دايىندالاتىن، قۇرامىندا قوسپالار، تاتتىلەندىرگىشتەر، ءدام كۇشەيتكىشتەر، كونسەرۆانتتار نەمەسە ۇزاق ساقتاۋعا ارنالعان ينگرەديەنتتەر بار ونىمدەر جاتادى. ولاردىڭ قاتارىنا كەيبىر فاستفۋد تۇرلەرى، دايىن مۇزداتىلعان تاعامدار، ءتاتتى سۋسىندار، قاپتالعان تاتتىلەر، شۇجىق ونىمدەرى جانە ۇزاق ساقتالاتىن نان-توقاش ونىمدەرى كىرۋى مۇمكىن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ەرتە بالالىق شاق مي دامۋى ءۇشىن اسا ماڭىزدى كەزەڭ سانالادى. بۇل ۋاقىتتا جۇيكە تىندەرى بەلسەندى دامىپ، بالانىڭ تانىمدىق، ەموتسيونالدىق جانە مىنەز-قۇلىق نەگىزدەرى قالىپتاسا باستايدى. سوندىقتان وسى كەزەڭدەگى تاماقتانۋ ساپاسى بالانىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ بارىسىندا بالالاردىڭ كوگنيتيۆتىك قابىلەتتەرىندە ناقتى ايىرماشىلىق انىقتالماعان. دەگەنمەن ماماندار مي قۇرىلىمىنداعى وزگەرىستەر ەستە ساقتاۋ، ويلاۋ نەمەسە مىنەز-قۇلىقتاعى كورىنەتىن قيىندىقتاردان بۇرىن پايدا بولۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى بۇل ناتيجەلەرگە ساقتىقپەن قاراۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى انىقتالعان بايلانىس ۋلتراوڭدەلگەن تاعامدار مىندەتتى تۇردە مي كولەمىنىڭ ازايۋىنا تىكەلەي سەبەپ بولادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. دەگەنمەن بۇل دەرەكتەر بالالاردىڭ ەرتە جاستاعى تاماقتانۋ راتسيونىن مۇقيات باقىلاۋدىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى.
عالىمدار الداعى ۋاقىتتا مۇنداي وزگەرىستەردىڭ بالانىڭ فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق دەنساۋلىعىنا ۇزاق مەرزىمدە قالاي اسەر ەتەتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت ەكەنىن ايتادى.