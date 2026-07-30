بالا شەتەلدە ءتولقۇجاتىن جوعالتسا نە ىستەۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس پەن شەتەلگە ساياحات ماۋسىمىندا «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى بالانىڭ ءتولقۇجاتى جوعالعان نەمەسە ۇرلانعان جاعدايدا اتا-انالار قانداي ارەكەت جاساۋى كەرەكتىگىن ءتۇسىندىردى.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيا مالىمەتىنشە، قازاقستاننان تىس جەرگە شىعاتىن ءاربىر بالانىڭ جاسىنا قاراماستان جەكە ءتولقۇجاتى بولۋى ءتيىس. ونى ءسابي دۇنيەگە كەلگەن ساتتەن باستاپ راسىمدەۋگە بولادى.
2026-جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا عانا شىمكەنت قالاسىنىڭ حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا بالالارعا ارنالعان 71 مىڭ شەتەلدىك ءتولقۇجات راسىمدەلگەن.
- ەگەر بالا شەتەلدە ءتولقۇجاتىن جوعالتسا نەمەسە قۇجاتى ۇرلانسا، ەڭ الدىمەن قازاقستاننىڭ جاقىن ماڭداعى ەلشىلىگىنە نەمەسە كونسۋلدىعىنا جۇگىنۋ قاجەت. ديپلوماتيالىق وكىلدىكتە قازاقستانعا كەدەرگىسىز ورالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۋاقىتشا قۇجات - ەلگە قايتۋ تۋرالى كۋالىك راسىمدەلەدى. ەلگە كەلگەننەن كەيىن جاڭا ءتولقۇجات الۋ ءۇشىن ح ق و- عا جۇگىنۋ قاجەت،-دەدى شىمكەنت قالالىق فيليالىنىڭ PR- مەنەدجەرى التىناي تاتايەۆا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، شەتەلگە شىعار الدىندا بالاعا ءتولقۇجات راسىمدەۋ ءۇشىن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا كەز كەلگەن ح ق و-عا جۇگىنۋ كەرەك.
ول ءۇشىن:
بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى؛
اتا-اناسىنىڭ ءبىرىنىڭ جەكە كۋالىگى؛
4 ا ە ك (2026-جىلى - 17300 تەڭگە) مولشەرىندەگى مەملەكەتتىك باجدىڭ تولەنگەنى تۋرالى تۇبىرتەك قاجەت.
ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە بالانىڭ جانە اتا-اناسىنىڭ ءبىرىنىڭ قاتىسۋى مىندەتتى.
بالانىڭ ءتولقۇجاتى 15 جۇمىس كۇنى ىشىندە دايىندالادى. قاجەت بولعان جاعدايدا قوسىمشا اقى تولەپ، جەدەل راسىمدەۋگە بولادى.
قۇجاتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى بالانىڭ جاسىنا بايلانىستى بەلگىلەنەدى. 12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ءتولقۇجات 5 جىلعا، ال 12 مەن 16 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەرگە 10 جىلعا بەرىلەدى.
مەملەكەتتىك باجدى جەتىم بالالار، مۇگەدەكتىگى بار بالالار، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار، سونداي-اق «التىن القا» جانە «كۇمىس القا» يەگەرلەرىنىڭ بالالارى تولەمەيدى.
ماماندار بالانىڭ سىرت كەلبەتى ايتارلىقتاي وزگەرگەن جاعدايدا ءتولقۇجاتتى مەرزىمى اياقتالعانىن كۇتپەي-اق الدىن الا اۋىستىرۋعا كەڭەس بەرەدى. بۇل شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ كەزىندە قوسىمشا سۇراقتاردىڭ تۋىنداۋىنا جول بەرمەيدى.
ايتا كەتەيىك، ماۋسىمدا قازاقستاندىقتارعا 269 مىڭنان استام جەكە كۋالىك پەن پاسپورت بەرىلدى.