بالا پاتشا ەمەس، ادام بولۋعا ءتيىس
استانا. قازاقپارات – الدىمەن جاپون تاربيەسىنىڭ قاتال دا شىنايى شىندىعى تۋرالى ايتايىق.
ءبىز، قازاقتار، پەرزەنتىمىزدى «مەنىڭ ۇلىم حان، مەنىڭ قىزىم حانشايىم» دەپ كوككە كوتەرىپ، الدىنداعى بارلىق كەدەرگىنى ءوزىمىز تازالاپ، الدىن وراپ ءبارىن ءوزىمىز جاساپ، قاتەلىكتەرىن قورعاشتاپ ءجۇرىپ، ناتيجەسىندە «رۋحاني يممۋنيتەتى جوق»، ءوز بەتىنشە ءومىر سۇرە المايتىن جانداردى دايىنداپ جاتقان جوقپىز با؟
جاپون ۇلتىنىڭ قۋاتتى بولۋىنىڭ سىرى تەك گەندە نەمەسە ساتتىلىكتە ەمەس. بۇل - ەڭ الدىمەن تاربيە. ول جاقتا بالانى تەك جوعارى باعاسىمەن نەمەسە تالانتىمەن باعالامايدى. كەرىسىنشە، ءتارتىپتى، كىشىپەيىلدىلىكتى جانە قاجىماس ەڭبەكقورلىقتى كۇن سايىن ساناسىنا ءسىڭىرىپ («قامشىلاپ») وتىرادى.
تالانت - تەك قانا «شيكىزات»
بالا كەزدەن ولاردىڭ ساناسىنا ءبىر عانا شىندىقتى شەگەلەپ تاستايدى: «ەڭبەكسىز تالانت - ەشتەڭە ەمەس». ناعىز تابىس تەك تاباندىلىق پەن توزىمدىلىكتەن كەلەتىنىن ولار جاقسى بىلەدى. ءبىز بالامىزدى «مەنىڭ قۇلىنىم اقىلدى عوي، سولاي دا بولا بەرەدى» دەپ كوپىرتسەك، ولار «بالام، سەن ەڭبەكتەنگەندىكتەن قولىڭنان كەلدى» دەپ ەڭبەگىن باعالايدى.
«ءوز بەتىنشە قالدىرۋ» - ەڭ ۇلكەن ماحاببات
جاپونيادا 6 جاسار بالانىڭ كوشەنى جالعىز كەسىپ ءوتىپ، اۆتوبۋسقا ءمىنىپ، مەكتەپكە بارا جاتقانىن كورىپ ەشكىم تاڭعالمايدى. بۇل اتا-اناسىنىڭ تاسباۋىرلىعىنان ەمەس، بالانى «ومىرگە دايىنداۋ» ءتاسىلى.
ولار بالانىڭ ورنىنا ءۇي تاپسىرماسىن ورىندامايدى.
ولار بالانىڭ قاتەلىگىن وزگەلەردەن قورعاشتاپ، «مۇعالىمى كىنالى، دوسى كىنالى» دەپ ايتپايدى.
ولار بالانىڭ قاسىندا دەمەۋ بولىپ تۇرعانىمەن: «بۇل سەنىڭ ءومىرىڭ، سەنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىڭ» دەگەندى ءىس-ارەكەتىمەن كورسەتەدى.
مەكتەپ - «ءبىلىم ورداسى» عانا ەمەس، «ادام بولۋ مەكەنى»
جاپونيانىڭ كوپتەگەن مەكتەپتەرىندە ەدەن جۋۋشى، تازالىقشى مۇلدەم بولمايتىنىن بىلەسىز بە؟ وقۋشىلار ءوز سىنىپتارىن وزدەرى جيناپ، ەدەنىن جۋىپ، ءتىپتى اجەتحاناعا دەيىن وزدەرى جارقىراتىپ تازالايدى.
سەبەبى: ءبىلىم دەگەن تەك ماتەماتيكا مەن فيزيكا ەمەس. بۇل وزگەنى قۇرمەتتەۋ، ۇجىمشىلدىق جانە كىشىپەيىلدىلىك. بالانى «حان» سياقتى ەركەلەتۋ ونى قوعامنان وقشاۋلاسا، وزگەگە قولعابىس ەتۋ، اينالانى تازالاۋ وعان ىشكى جان دۇنيەنىڭ وراسان زور جىگەرىن سىيلايدى.
اتا-انالاردىڭ قاپەرىنە:
ەگەر ءسىز بالاڭىزدىڭ بولاشاقتا بىرەۋدىڭ قولىنا قاراماۋىن، ءوز ساۋلەسىمەن جارقىرايتىن قۋاتتى تۇلعا بولۋىن قالاساڭىز:
ءتارتىپتى «قورلىق» دەپ تۇسىنبەڭىز: قالاعانىڭدى ىستەۋ ەركىندىك ەمەس، ىستەۋ كەرەك نارسەنى ىستەي الۋ قابىلەتى ەڭ ۇلكەن ەركىندىك.
بالاڭىزدى ساتسىزدىكتەن «قۇتقارا» بەرمەڭىز: ول قۇلاۋى كەرەك، ول قاتەلەسۋى كەرەك. قاتەلەسە وتىرىپ قانا «يممۋنيتەت» قالىپتاسادى. بارلىق جاعدايىن جاساپ، دايىنعا كەنەلتسەڭىز، ول ءومىر داۋىلىنىڭ العاشقى سوققىسىنان-اق تىزە بۇگەدى.
تەك ماتەماتيكانى ەمەس، «ادامگەرشىلىكتى» ۇيرەتىڭىز: ءتوزىمى، ىزدەنىمپازدىعى، وزگەگە دەگەن قۇرمەتى جوق «ۇزدىك» وقۋشى تەك اقپارات ساقتايتىن «ديسك» قانا.
بالاڭىزدىڭ العان «ا» باعاسى، العان سەرتيفيكات-ديپلومدارى ءبىر ساتتىك قانا ماقتانىش. ال بالاڭىزدىڭ بويىنا سىڭىرگەن «ءتارتىپ، ادامگەرشىلىك، تاۋەلسىزدىك» ونىڭ ومىرلىك قورعانى، ەشقاشان تاۋسىلمايتىن بايلىعى.
ءسىز بالاڭىزدى «تابىستى» ادام ەتكىڭىز كەلە مە، الدە «ءومىر سۇرۋگە قابىلەتتى» ادام ەتكىڭىز كەلە مە؟ ءبىر ءسات ويلانىپ كورىڭىزشى...
امانتاي تويشىباي ۇلى
Abai.kz