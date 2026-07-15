بانكنوتالار اينالىمعا شىقپاس بۇرىن قانداي سىناقتان وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ماماندارى بانكنوتالاردىڭ كۇندەلىكتى قولدانىستا كەزدەسەتىن ءتۇرلى اسەرلەرگە قانشالىقتى ءتوزىمدى ەكەنىن ارنايى سىناقتار ارقىلى تەكسەرەدى.
بانك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، سىناق بارىسىندا بانكنوتا قاعازى مەن قورعانىش ەلەمەنتتەرى لاستانۋ، ىلعال، تەمپەراتۋرا وزگەرىسى جانە مەحانيكالىق اسەرگە توزىمدىلىگى بويىنشا باعالانادى.
- ماماندار بانكنوتالاردى كۇندەلىكتى قولدانىستا كەزدەسۋى مۇمكىن ءتۇرلى جاعدايلارعا سىنايدى. ماسەلەن، سىناق بارىسىندا بانكنوتالار سۋعا جانە جۋعىش زاتتارعا سالىنىپ، ءارتۇرلى تەمپەراتۋرا جاعدايىندا سىناقتان وتكىزىلەدى. وسىلايشا ولاردىڭ كىر جۋعىش ماشينادا جۋىلعاننان كەيىنگى كۇيى مەن بەرىكتىگى تەكسەرىلەدى، - دەدى ۇلتتىق بانك وكىلدەرى.
الدىمەن ماماندار كۇندەلىكتى ومىردە بانكنوتاعا جۇعۋى مۇمكىن كىر مەن داقتاردىڭ قاسيەتىن قايتالايتىن ارنايى قوسپا ازىرلەيدى. وسىدان كەيىن قاعازدىڭ باستاپقى سيپاتتاماسى زەرتتەلىپ، بانكنوتالار اينالىم كەزىندە بولاتىن اسەرلەردى يميتاتسيالايتىن ارنايى قۇرىلعىعا ورنالاستىرىلادى.
- سىناق اياقتالعان سوڭ بانكنوتا قاعازىنىڭ جاي-كۇيى قايتا قارالىپ، قورعانىش ەلەمەنتتەرىنىڭ ساقتالۋى مەن قاعازدىڭ ساپاسى باعالانادى. سونداي-اق بانكنوتالاردىڭ بەرىكتىگى، يكەمدىلىگى جانە ۇزاق ۋاقىت پايدالانۋعا توزىمدىلىگى دە تەكسەرىلەدى. وسىنداي زەرتتەۋلەردىڭ ارقاسىندا زاماناۋي تەحنولوگيالار ەنگىزىلىپ، اينالىم بارىسىندا ساپاسىن، سەنىمدىلىگىن جانە قورعانىش قاسيەتتەرىن ساقتايتىن بانكنوتالار ازىرلەنەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق بانك وكىلدەرى.
ايتا كەتەلىك بانكنوت فابريكاسىنان ەكسكليۋزيۆتى رەپورتاج جاساعان ەدىك.