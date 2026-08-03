بانكتەگى اقشامىز قانشالىقتى قاۋىپسىز؟ دەپوزيتتەرگە قاتىستى جاڭا دەرەكتەر جاريالاندى
استانا.قازاقپارات - ەلميرا جامانقۇلوۆا depositphotos.com قازاقستاندىقتاردىڭ بانكتەردەگى جيناعى 30 تريلليون تەڭگەدەن اسىپ، رەكورد ورناتتى.
بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا حالىقتىڭ بانكتەردەگى اقشاسى %7 عا كوبەيگەن. ونىڭ ىشىندە تەڭگەمەن ساقتالعان اقشا %9,5 عا وسسە، شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى جيناقتار %3,4 عا ازايعان. تۇرعىندار كوبىنەسە اقشاسىن قايتا تولىقتىرىپ وتىرۋعا بولاتىن مەرزىمدى جانە جيناق سالىمدارىنا ءجيى سالادى ەكەن. سونىمەن قاتار بالالاردىڭ ءبىلىم اقىسىنا نەمەسە باسپاناعا جينايتىن ارنايى دەپوزيتتەرى دە %12 عا كوبەيگەن. حالىقتىڭ اقشاسىن قورعايتىن ارنايى قوردىڭ جاعدايى تۇراقتى. بۇگىندە قوردا بانكتەردىڭ جارناسى مەن ينۆەستيتسيادان تۇسكەن تابىس ەسەبىنەن جينالعان 1,73 تريلليون تەڭگە رەزەرۆ بار. بۇل زاڭ تالاپتارىنان دا ارتىق (تالاپ بويىنشا كەمىندە %5 بولۋى كەرەك، ال قازىر بۇل كورسەتكىش %5,8 عا جەتتى). بۇل جۇيە تولىعىمەن وزدىگىنەن جۇمىس ىستەيدى جانە مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە تاۋەلدى ەمەس.