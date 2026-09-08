بانكتەر دوللاردى جاپپاي ساتىپ الا باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بانكتەرى تامىز ايىندا بيرجادان تىس نارىقتا 38,6 ميلليارد دوللار ساتىپ العان. بۇل - كەم دەگەندە 2015-جىلدىڭ باسىنان بەرگى ەڭ جوعارى ايلىق كورسەتكىش.
ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرونىڭ دەرەگىنشە، ءبىر ايدا بانكتەردىڭ دوللار ساتىپ الۋى 13 پايىزعا وسكەن. ساتىپ الىنعان ۆاليۋتا ءۇشىن بانكتەر ورتاشا الىنعان باعام بويىنشا شامامەن 17,8 تريلليون تەڭگە تولەگەن.
مامىلەلەردىڭ باسىم بولىگى شەتەلدىك بانكتەرمەن جاسالعان. بارلىق ساتىلعان دوللاردىڭ 86 پايىزى شەتەلدىك بانكتەردىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.
بۇل رەكورد ءبىر رەتتىك وسىمگە ۇقسامايدى. ادەتتەن تىس جوعارى كولەم قاتارىنان 11 اي بويى ساقتالىپ وتىر. وسى كەزەڭنىڭ باسىم بولىگىندە بانكتەر اي سايىن 30 ميلليارد دوللاردان استام ۆاليۋتا ساتىپ العان. جالعىز ەرەكشەلىك - 2026-جىلعى مامىر. ول كەزدە ساتىپ الۋ كولەمى 23,9 ميلليارد دوللار بولعان.
بۇعان دەيىنگى كورسەتكىشتەر الدەقايدا تومەن بولعان
2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا مۇنداي وپەراتسيالاردىڭ ايلىق كولەمى ءتىپتى 10 ميلليارد دوللارعا دا جەتپەگەن. كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرىپ، مامىلەلەر كولەمى بىرنەشە ەسە ارتقان.
سونىمەن قاتار بانكتەر امەريكالىق ۆاليۋتانى بەلسەندى تۇردە ساتتى. تامىزدا دوللار ساتۋ كولەمى 38,4 ميلليارد دوللار بولىپ، ءبىر ايدا 11 پايىزعا وسكەن. مۇندا دا وپەراتسيالاردىڭ 86 پايىزى شەتەلدىك بانكتەرگە تيەسىلى.