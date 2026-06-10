بانكتەرگە حالىققا ەمەس، بيزنەسكە نەسيە بەرۋ ءتيىمدى بولا ءتۇستى - تيمۋر سۇلەيمەنوۆ
استانا. KAZINFORM - تۇتىنۋشىلىق نەسيەنى شەكتەۋ شارالارى حالىقتىڭ زايم الۋىن باياۋلاتۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 3-4 جىل بويى حالىقتىڭ نەسيە الۋ كولەمى جىل سايىن شامامەن 30 پايىزعا ءوسىپ وتىردى. سوندىقتان جاعداي قوسىمشا شەكتەۋ شارالارىن قابىلداۋدى تالاپ ەتتى.
- حالىققا بەرىلەتىن نەسيەلەرگە قاتىستى سەكتورلىق كونترتسيكلدىك كاپيتال بۋفەرىن ەنگىزدىك. نەسيە مەرزىمىنە بايلانىستى قوسىمشا شەكتەۋلەر قابىلدادىق. ەستەرىڭىزدە بولسا، بۇرىن تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردى بەس، جەتى، سەگىز، ءتىپتى توعىز جىلعا دەيىن بەرۋگە بولاتىن. نەگىزىندە بۇل اي سايىنعى تولەم مولشەرىن ازايتىپ، پرۋدەنتسيالىق تالاپتاردى اينالىپ ءوتۋ ءۇشىن جاسالاتىن. ءبىز بۇعان شەكتەۋ قويدىق،- دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
سونىمەن قاتار ول بانكتەر ءۇشىن سالىق شارتتارىن وزگەرتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەندى حالىققا بەرىلەتىن نەسيەلەرگە كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنىڭ 25 پايىزدىق مولشەرلەمەسى قولدانىلادى، ال بيزنەسكە بەرىلەتىن نەسيەلەر ءۇشىن 20 پايىزدىق مولشەرلەمە ساقتالادى. وسىلايشا، بانكتەردە تەك حالىقتى عانا ەمەس، بيزنەستى دە نەسيەلەندىرۋگە قوسىمشا ىنتا پايدا بولادى،- دەپ ءتۇسىندىردى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ اتاپ وتۋىنشە، قابىلدانعان شارالار قازىردىڭ وزىندە ناتيجە بەرىپ جاتىر. حالىقتى نەسيەلەندىرۋ قارقىنى باياۋلاپ، ال بيزنەستى نەسيەلەندىرۋ ءوسىمىن جالعاستىرىپ، 18 پايىزعا جەتتى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە نەسيە بەرگەندە، قارىز جۇكتەمەسىن ەسەپتەۋ ەرەجەسى وزگەرەتىنىن جازعان ەدىك.