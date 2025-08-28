باكۋدەگى قازاق كينوسىنىڭ مارافونى ءساتتى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان استاناسىندا قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىنداعى مادەني ىنتىماقتاستىق اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان قازاق كينەماتوگرافياسىنىڭ ايلىعى باستالدى. كورەرمەندەرگە زاماناۋي جانە تاريحي قازاق كينەماتوگرافياسىنا ارنالعان مازمۇندى باعدارلاما ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كينومارافوننىڭ اشىلۋى بەلگىلى رەجيسسەر ايدىن ساحاماننىڭ قازاق ەستراداسىنىڭ تاريحىندا ماڭىزدى ءرول اتقارعان اتى اڭىزعا اينالعان مۋزىكالىق انسامبل تۋرالى باياندايتىن «دوس-مۇقاسان» فيلمىنىڭ كورسەتىلىمىمەن سۇيەمەلدەندى.
ودان كەيىن اشىق اسپان استىنداعى كينوتەاتر ەكراندارىندا اۆتور ولجاس نۇربايدىڭ «الاياقتار» فيلمىنىڭ كورسەتىلىمى ءوتىپ، وندا اۆتور جيى كەزدەسەتىن الاياقتىق سحەمالاردى زەرتتەپ، ساۋاتتىلىقتىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالادى.
كينومارافون 15-عاسىرداعى كەرەي مەن جانىبەك حانداردىڭ باسشىلىعىمەن قازاق مەملەكەتتىلىگىنىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭىن باياندايتىن رەجيسسەر ايدىن ساحاماننىڭ «قازاق حاندىعى. الماس قىلىش» تاريحي دراماسىمەن اياقتالدى.
ءىس-شارالارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازەربايجانداعى ەلشىسى ءالىم بايەل، شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم، ديپلوماتيالىق كورپۋس، ب ا ق وكىلدەرى، سونداي-اق قازاق ونەرىن سۇيەر قاۋىم قاتىستى.
قوناقتار الدىندا ءسوز سويلەگەن ەلشى ءالىم بايەل قازاق كينوسىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە دامىعانىن اتاپ ءوتىپ، قازاقستاندا دا، ازەربايجاندا دا تاريحتى زەرتتەۋگە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ ەلدەردە تاريحي فيلمدەر ءتۇسىرۋ مادەني ديالوگتى دامىتىپ قانا قويماي، ورتاق تۇركى بىرەگەيلىگىن ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەدى ديپلومات.
سونداي-اق، ول ەكى باۋىرلاس حالىقتىڭ مادەني بايلانىسىن نىعايتۋداعى جاڭا قادام بولاتىن بىرلەسكەن كوركەم فيلم ءتۇسىرۋ جوسپارى بارىن مالىمدەدى.
كورەرمەندەرگە فيلم كورسەتىلىمىنەن بولەك، ازەربايجاننىڭ دارىندى مۋزىكانتتارى مەن انشىلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرتتىك باعدارلامالار ۇسىنىلىپ، مەرەكەگە ۇلتتىق رەڭ مەن جارقىن اتموسفەرا قوسىلدى.
