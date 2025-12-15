باكۋدە قازاقستاندىق كينو، تەاتر جانە شىعارماشىلىق جوبالار تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان باكۋدەگى مادەني فەستيۆالدە كينو، تەاتر جانە شىعارماشىلىق جوبالارداعى جەتىستىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە كوركەم فيلمدەر، مۋزىكالىق درامالار جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىمال ويىن جوبالارىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
باكۋدە يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ (ي ى ۇ) مادەنيەت جانە شىعارماشىلىق يندۋستريا سالاسىنداعى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى - ي ى ۇ- نىڭ «Baku Creative Week-2025» اۋقىمدى حالىقارالىق فەستيۆالى ءوتتى. فورۋمعا 50 ەلدەن 300 دەن استام وكىل مەن ساراپشى قاتىستى، شامامەن 5 مىڭ ادام كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى ەلىمىزدىڭ قاتىسۋىن ۇيىمداستىرۋ جانە قولداۋعا بەلسەندى اتسالىستى.
قازاقستاندىق كينو كۇندەرى اياسىندا ءتورت فيلم كورسەتىلدى - «مەرەكە» (رەج. ي. كارىم)، «دابىل» وپەراتسياسى» (رەج. ر. سۇلەيمەنوۆ)، «جابايى» (رەج. د. ءابىلحانوۆ) جانە «مەنىڭ اتىم قوجا» (رەج. ا. قارساقبايەۆ). فيلمدەردىڭ كورسەتىلىمى Nizami Cinema Center جانە PARK CINEMA الاڭدارىندا ءوتىپ، كوپشىلىكتىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىنا بولەندى.
وڭتۇستىك قازاقستاندا 1992-جىلعى وقيعالارعا ارنالعان «دابىل» وپەراتسياسى» فيلمى كورەرمەندەردىڭ ەرەكشە نازارىن اۋداردى. ول تاريحي مالىمەتتەرىنىڭ دالدىگى، درامالىق شيەلەنىسى جانە اكتەرلەردىڭ مانەرلى ورىنداۋى ءۇشىن جوعارى باعالاندى. كورسەتىلىمدەردەن كەيىن كورەرمەندەر اكتەر باقىت قاجىبايەۆ پەن سەناريشى تامەرلان المانوۆتى قوسا العاندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيامەن فيلمدەردىڭ كوركەمدىك جانە مادەني اسپەكتىلەرىن تالقىلاۋعا مۇمكىندىك الدى.
ازەربايجان مەملەكەتتىك اكادەميالىق مۋزىكالىق تەاترىندا قويۋشى رەجيسسەر اسحات ماەميروۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ جاستار مۋزىكالىق تەاترى ورىنداعان قانات ءجۇنىسوۆتىڭ «امىرە» مۋزىكالىق دراماسىنىڭ قويىلىمى ءوتتى. بۇل قويىلىم كورنەكتى قازاق ءانشىسى امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ پاريجدەگى «ەكسپو» دۇنيەجۇزىلىك كورمەدە ونەر كورسەتۋىنىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان. كورەرمەندەر قويىلىمدى مۋزىكانىڭ ۇيلەسىمى، ساحنالىق حورەوگرافيا جانە تەرەڭ درامالىق دامۋى ءۇشىن جوعارى باعالادى. اكتەر ورازالى يگىلىك باستى ءرولدى سومدادى. G- HUB سامميتى اياسىندا وتكەن Turkic Game Jam 2025 فينالىندا Almaty Creative Hub-تا وتكەن الماتى حاكاتونى جەڭىمپازدارىنىڭ جوبالارى تانىستىرىلدى.
Murakami Kult جانە Teqesh كوماندالارى وزدەرىنىڭ ويىن ازىرلەمەلەرىن حالىقارالىق قازىلار القاسى مەن 50 دەن استام ەلدەن كەلگەن ساراپشىلارعا كورسەتتى، بۇل الماتى ويىن يندۋسترياسىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە دامىپ جاتقانىن راستادى.
Women’s Creativity Forum قاتىسۋشىلاردىڭ ەرەكشە نازارىن اۋداردى، وندا قازاقستاندىق ايەل كاسىپكەرلەر مەن ديزاينەرلەر سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالار، جاستاردى قولداۋ جانە مادەني كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. فورۋم قازاقستان، باحرەين، وزبەكستان جانە باسقا دا ەلدەردەن قاتىسۋشىلاردى جيناپ، شىعارماشىلىق سالالاردى دامىتۋداعى ايەلدەردىڭ ىقپالىنىڭ ارتۋىن اتاپ ءوتتى.
باكۋ فەستيۆالىنىڭ باعدارلاماسىنا MYFORUM مادەني جانە شىعارماشىلىق يندۋستريالار فورۋمى، MYEXPO Creative Village كورمەسى، Baku Cinema Breeze 2025 كينوباعدارلاماسى، شىعىس ءسان كورمەسى، G- HUB سامميتى جانە باسقا دا مادەني ءىس-شارالار كىردى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا بارلىق نەگىزگى پلاتفورمالارعا بەلسەندى قاتىسىپ، پانەلدىك تالقىلاۋلارعا ۇلەس قوستى جانە ەلدىڭ كينو، تەاتر، ساندىق تەحنولوگيالار، ويىن ديزاينى جانە شىعارماشىلىق سالالارداعى الەۋەتىن كورسەتتى.
بۇعان دەيىن Azerbaijan Fashion Week تە قازاقستاندىق توپتاما حالىقارالىق پوديۋمنىڭ ءسانىن كەلتىرگەنىن جازعان بولاتىنبىز. حالىقارالىق ءىس-شارا ۇلى جىبەك جولى تاقىرىبىنا ارنالدى.