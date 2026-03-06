باكۋ يراننان ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردى ەۆاكۋاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان ايماقتىق شيەلەنىستەرگە بايلانىستى قوسىمشا قاۋىپسىزدىك شارالارى اياسىندا تەگەران مەن تەبريزدەگى ديپلوماتيالىق ميسسيالار قىزمەتكەرلەرىن ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى دجەيحۋن بايراموۆ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميحاي پوپشامەن وتكەن بريفينگىدە مالىمدەدى.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، تەگەرانداعى ازەربايجان ەلشىلىگىنىڭ، سونداي-اق تەبريزدەگى باس كونسۋلدىقتىڭ قىزمەتكەرلەرىن ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى بۇيرىق شىققان. ول بۇل شارانىڭ ازەربايجان ازاماتتارى مەن ديپلوماتيالىق قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا كۇشەيتىلگەن شارالار اياسىندا قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى پرەزيدەنت يلحام الييەۆتىڭ باسشىلىعىمەن جوعارى دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. قازىرگى ايماقتىق جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ازەربايجان قارۋلى كۇشتەرىنىڭ دايىندىق دەڭگەيى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلدى، - دەدى ديپلومات.
دجەيحۋن بايراموۆتىڭ ايتۋىنشا، ازەربايجان ديپلوماتيالىق ميسسياسىنا ازاماتتاردان 1000 عا جۋىق ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن. ولاردىڭ كوپشىلىگى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى جانە كۋۆەيت سياقتى ەلدەرگە باراتىن ازاماتتاردان بولدى.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى وقيعالارعا قاتىستى تەرگەۋ ناتيجەلەرىن العاننان كەيىن ءتيىستى شەشىمدەر قابىلداناتىنىن جەتكىزدى. ازەربايجان ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى.
5-ناۋرىزدا ازەربايجان مينيسترلەر كابينەتى جۇك كولىكتەرىنىڭ يرانمەن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى ءوتۋىن ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بۇعان دەيىن ازەربايجاننىڭ ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىندا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى (پ ۇ ا) اپاتقا ۇشىراعانىن حابارلاعان ەدىك. كوپ وتپەي ازەربايجان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ شەشىمىمەن يرانمەن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.