باكۋ ساراپشىسى: پۋتيننىڭ قازاقستانعا ساپارى استانانىڭ كوپۆەكتورلى ساياسات ۇستانىمىن راستادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ مامىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان ساپارى مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ قورىتىندىلارى جاھاندىق باسەكە كۇشەيگەن كەزەڭدە ءوڭىر ەلدەرىنىڭ مۇددەلەر تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋعا ۇمتىلاتىنىن كورسەتتى.
مۇنداي پىكىردى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى مەنشىكتى تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ساياسي تەحنولوگيالار ورتالىعىنىڭ پرەزيدەنتى، ساياساتتانۋشى ءارى «Vali Alibayov: پوليتيكا بەز يلليۋزي» تالدامالىق ارناسىنىڭ اۆتورى ۆالي اليبايوۆ ايتتى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ورتالىق ازيا بىرنەشە ءىرى الەمدىك كۇش ورتالىعىنىڭ مۇددەسى توعىسقان كەڭىستىككە اينالىپ وتىر. وسى تۇرعىدان العاندا رەسەي باسشىسىنىڭ ە ا ە و سامميتىنە قاتىسۋى ماسكەۋدىڭ وڭىردەگى ورنىن ۇزاق مەرزىمدى جوبالار ارقىلى ساقتاۋعا مۇددەلى ەكەنىن كورسەتەدى.
ۆالي اليبايوۆتىڭ پىكىرىنشە، استانا سىرتقى ساياساتتاعى دەربەستىگىن ساقتاي وتىرىپ، ءارتۇرلى حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى قاتار دامىتىپ كەلەدى.
- بۇل - تەپە-تەڭدىك ساقتاۋعا نەگىزدەلگەن پراگماتيكالىق ساياسات. قازاقستان ءىرى دەرجاۆالار اراسىنداعى باسەكەدەن ءتيىمدى پايدالانۋعا تىرىسادى، ءبىراق ولاردىڭ ەشقايسىسىنا تاۋەلدى بولۋعا جول بەرمەيدى، - دەدى ول.
ساراپشى قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىنا دا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق مۇنايدىڭ ەداۋىر بولىگى رەسەيدىڭ ينفراقۇرىلىمى ارقىلى ەكسپورتتالادى. ال قازاقستان رەسەيدىڭ ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارىن قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنە جەتكىزۋدە ماڭىزدى ترانزيتتىك ءرول اتقارادى.
ۆالي اليبايوۆ كەلىسسوزدەردىڭ گۋمانيتارلىق باعىتىن دا ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويىپ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ورتاق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كەلىسكەن.
- گۋمانيتارلىق باستامالار مەن ءبىلىم بەرۋ جوبالارى ارقىلى ماسكەۋ وڭىرمەن مادەني جانە قوعامدىق بايلانىستارىن ساقتاۋعا ۇمتىلادى. بۇل - «جۇمساق كۇشتىڭ» ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى، - دەدى ساراپشى.
ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ قورىتىندىلارىنا توقتالعان ول جاساندى ينتەللەكت تاقىرىبىنىڭ اياسىندا ساۋدا، لوگيستيكا جانە كەدەن راسىمدەرىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ناقتى مىندەتتەر تالقىلانعانىن ايتتى.
- قازىر ە ا ە و ەلدەرى ءۇشىن ءبىرىڭعاي تسيفرلىق ستاندارتتاردى ەنگىزۋ مەن ۇدەرىستەردى اۆتوماتتاندىرۋ اسا ماڭىزدى. ونسىز بيزنەسكە جاھاندىق باسەكەگە توتەپ بەرۋ قيىن بولادى، - دەدى ۆالي اليبايوۆ.
ساراپشى ە ا ە و- نىڭ كەلەشەگىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرە وتىرىپ، بىرلەستىكتىڭ بىرتىندەپ پراگماتيكالىق ەكونوميكالىق الاڭعا اينالىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- قازىر تەرەڭ ساياسي وداق قۇرۋ تۋرالى ءسوز بولىپ وتىرعان جوق. ءوڭىر ەلدەرى ەگەمەندىك ماسەلەسىنە ەرەكشە ءمان بەرەدى. سوعان قاراماستان، ە ا ە و ساۋدانى، ترانزيتتى جانە ەكونوميكالىق بايلانىستى جەڭىلدەتەتىن تەتىك رەتىندە ءوز ماڭىزىن ساقتاپ وتىر، - دەپ تۇيىندەدى ساراپشى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەيلىك ساراپشى استانا مەن ماسكەۋ اراسىنداعى ارىپتەستىكتىڭ جان-جاقتى سيپاتقا يە ەكەنىن ايتقان ەدى.