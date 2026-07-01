باكۋدە 63 جاستاعى ايەل العاش رەت انا اتاندى
استانا. KAZINFORM - باكۋدە 63 جاستاعى ايەل العاش رەت انا اتاندى. ول 40 جىل بويى ءسابي سۇيە الماي كەلگەن. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
مۇنى مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ناتيگ ماگەرراموۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءبولىستى. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، ايەل دەنى ساۋ نارەستەنى تابيعي جولمەن دۇنيەگە اكەلگەن.
«اللانىڭ قالاۋىمەن ەم-دومىمىزدى جۇرگىزىپ، 63 جاستاعى پاتسيەنتىمىز ۇزاق جىل كۇتكەن ءسابيىن قولىنا الدى. اللا ونى امان قىلسىن. ەمىمىز زايا كەتپەي، وسىنداي يگى ءىستىڭ باستاۋىندا تۇرعانىمىز ءۇشىن اللاعا مىڭ دا ءبىر شۇكىر»، - دەپ جازدى ول.
بۇل جاڭالىق جەلى قولدانۋشىلارىن اسەرلەندىرىپ، كوپشىلىك انا مەن سابيگە اق تىلەگىن جاۋدىردى.
ءسابيدىڭ جىنىسى ازىرگە رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق. دەگەنمەن الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەودا قۋانىشتان كوزىنە جاس العان انا نارەستەنى قىزعىلت ءتۇستى كورپەگە وراپ، باۋىرىنا باسىپ وتىرعانى كورىنەدى.
جەلى قولدانۋشىلارى بۇل وقيعانى «كوپ جىلعى ءۇمىتتىڭ اقتالعان ءساتى» دەپ باعالاپ، 63 جاستا انا اتانعان ايەلدىڭ قۋانىشىنا ورتاقتاسىپ جاتىر.