BAIQYMYZ: استانادا وتەتىن گاستروفەستيۆالدە تانىمال جۇلدىزدار ونەر كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM — استانادا 11-12-شىلدە كۇندەرى BAIQYMYZ حالىقارالىق گاستروفەستيۆالى اياسىندا ەل ەستراداسىنىڭ تانىمال جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرتتەر ۇيىمداستىرىلىپ، ۇلتتىق ات سپورتىنىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
فەستيۆال قوناقتارى Sadraddin، قازىبەك قۇرايىش، عازيزحان شەكەربەك، «تۇران» ەتنو-فولكلورلىق ءانسامبلى، جۇبانىش جەكسەن، قايرات باەكەنوۆ پەن «Format» توبى، قىدىرالى بولمانوۆ، قاراقات ءابىلدينا جانە باسقا دا ونەر يەلەرىنىڭ كونسەرتىن تاماشالاپ، قازاقتىڭ بىرەگەي ات سپورتى تۇرلەرى جايلى مول ماعلۇمات الا الادى.
ات سپورتى باعدارلاماسى استانا قالاسىنداعى «ارعىماق» ات سپورتى كەشەنىندە ASIA KOKPAR LEAGUE مەن ER QANATY بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەدى. فەستيۆال قوناقتارىن قازاقتىڭ ات سپورتى مادەنيەتىن، شاباندوزداردىڭ شەبەرلىگىن جانە ۇلتتىق سپورتتىڭ كوركەمدىگىن پاش ەتەتىن تارتىستى جارىستار مەن ەرەكشە كورسەتىلىمدەر كۇتەدى.
باعدارلامادا:
• ER QANATY جىلقىلار شەرۋى؛
• ASIA KOKPAR LEAGUE ۇيىمداستىراتىن كوكپار سايىسى؛
• شوگەن ويىنى؛
• ات ۇستىندەگى كۆيدديچ ويىنى؛
• اۋدارىسپاق؛
• جەكپە-جەك اتتارىنىڭ كورسەتىلىمى؛
• شاباندوزداردىڭ ونەرى.
- بيىلعى باعدارلامادا كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. فەستيۆال اياسىندا العاش رەت شوگەن ويىنى مەن ات ۇستىندەگى كۆيدديچ ءبىرىڭعاي تۇجىرىمداما اياسىندا ۇسىنىلادى. ءداستۇرلى ات سپورتى مادەنيەتى مەن زاماناۋي كورەرمەندىك فورماتتاردىڭ ۇيلەسۋى جاستاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، ات سپورتىنىڭ تانىمالدىلىعىن كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ۇلتتىق قۇندىلىقتاردىڭ بۇگىنگى زامان تالابىنا ساي جاڭا مازمۇندا دامۋىنا جول اشادى، - دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
ات سپورتى باعدارلاماسى فەستيۆالدىڭ نەگىزگى الاڭدارىنىڭ بىرىنە اينالىپ، ۇلتتىق مۇرانى، سپورتتى، مادەنيەتتى جانە وتباسىلىق دەمالىستىڭ زاماناۋي ۇلگىلەرىن توعىستىرادى. كەلۋشىلەر قازاقتىڭ بىرەگەي ات سپورتى تۇرلەرىمەن تانىسىپ، ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ تەرەڭ تامىرىن سەزىنىپ، ءداستۇر مەن جاڭاشىلدىق ۇندەسكەن ەرەكشە شارانىڭ كۋاسى بولادى.
ايتا كەتسەك، فەستيۆالگە قاتىسۋ ءۇشىن بيلەت الۋ قاجەت. كەلۋشىلەرگە ءبىر كۇنگە نەمەسە فەستيۆالدىڭ ەكى كۇنىنە بىردەن جارامدى بيلەتتەر ۇسىنىلادى.
زەينەتكەرلەر مەن 16 جاسقا دەيىنگى بالالار ءىس-شاراعا تەگىن قاتىسا الادى.
بۇعان دەيىن فەستيۆالدە 60 تان استام قىمىز ءوندىرۋشى ءوز ءونىمىن ۇسىناتىنىن جازعانبىز.