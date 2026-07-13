BaiQymyz-2026: قىمىزىناي اۋىلىنىڭ قىمىزى ۇزدىك دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - قىمىزدىڭ قاسيەتىن دارىپتەپ، ۇلتتىق ءداستۇردى ۇلىقتاعان BaiQymyz-2026 حالىقارالىق فەستيۆالى بيىل دا استانادا كەڭ كولەمدە ءوتتى.
ەكى كۇن بويى «قازانات» يپپودرومى ۇلتتىق ونەر مەن قىمىز مادەنيەتىنىڭ ۇلكەن ورداسىنا اينالدى.
فەستيۆالگە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن، سونداي-اق قىرعىزستان مەن رەسەيدىڭ ساحا رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن 60 تان استام قىمىز ءوندىرۋشى قاتىسقان.
بۇل تۋرالى BaiQymyz-2026 فەستيۆالىنىڭ جوبا اۆتورى جۇماجان قالتايەۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بيىل قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا قىمىزدىڭ تاريحى مەن ەمدىك قاسيەتىن زەرتتەپ جۇرگەن عالىمدار ارنايى شاقىرىلعان. ولار ۇلتتىق سۋسىنداردى ءدامى، ساپاسى جانە تابيعي قۇرامى بويىنشا باعالاعان.
- بايقاۋ ءۇش نوميناتسيا بويىنشا ءوتتى: «BaiQymyz»، «ەم قىمىز» جانە «حالىق تاڭداۋى». «BaiQymyz» نوميناتسياسىنىڭ جەڭىمپازدارىن عالىمدار ءدامى مەن ساپاسىنا قاراي انىقتادى. «ەمدىك قىمىز» اتالىمىندا دارۋمەنگە باي، قۇرامى تازا قىمىزدار ىرىكتەلدى. ال «حالىق تاڭداۋى» نوميناتسياسىندا ءونىمنىڭ ءدامىن كەلۋشىلەر باعالاسا، قازىلار القاسى وندىرۋشىلەردىڭ ماركەتينگتىك جارنامالارىنا نازار اۋداردى. باس جۇلدەگە اۆتوكولىك تابىستالدى. ال وزگە نوميناتسيالاردىڭ جەڭىمپازدارى اقشالاي سىيلىقپەن ماراپاتتالدى، - دەدى جۇماجان قالتايەۆ.
فەستيۆالدىڭ باس جۇلدەسىن اقمولا وبلىسىنا قاراستى قىمىزىناي اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ءاليا قابدۋلينا جەڭىپ الدى. ستۋديا قوناعى بولعان ول سول ساتتەگى اسەرىمەن ءبولىستى.
- ءالى كۇنگە دەيىن تولقىپ تۇرمىن. جەڭىسكە جەتەمىن دەپ ويلاعان جوقپىن. بارلىعى سياقتى جەڭىمپازدىڭ ەسىمىن كۇتىپ وتىردىم. ءوز اۋىلىمنىڭ اتاۋى اتالعان ساتتە ەرەكشە قۋاندىم. ساحناعا شىققانداعى تولقىنىسىمدى كوپشىلىك تە بايقاعان شىعار. بۇل جەڭىس - وتباسىمىزدىڭ ۇزاق دايىندىقتارىنىڭ جەمىسى. دايىندىق بارىسىندا نەمەرەلەرىم: «اجە، كولىكتى ءبىز الۋىمىز كەرەك»، - دەپ جيى ايتاتىن. ولاردىڭ تىلەگى قابىل بولدى، - دەدى ول.
ءاليا قابدۋلينا بىلتىر دا وسى فەستيۆالگە قاتىسىپ، ءۇشىنشى ورىن العان ەكەن. سودان كەيىن ول وتباسىمەن بىرگە قىمىز دايىنداۋ ءتاسىلىن قايتا جەتىلدىرىپ، ارنايى سابا دا جاساتقان.
- بىلىر قىمىزدى ءۇش كۇبىدە عانا اشىتاتىنبىز. كۇبىلەردىڭ ءوزى اتا-ەنەمىزدەن قالعان كونە. فەستيۆالدەن كەيىن بالام سابا جاساتۋدى قولعا الدى. تازا تەرىدەن جاسالعاندىقتان، سابانى ازىرلەۋ وڭاي بولمادى. تەك ءۇشىنشى مارتە عانا تالاپقا ساي شىقتى. سابادا اشىتىلعان قىمىزدىڭ ءدامى كۇبىدەگى قىمىزدان مۇلدە بولەك ەكەنىن بايقادىق. سابا قىمىزدىڭ جۇمساق ءارى بالعىن ءدامىن ۇزاق ساقتايدى. ال كۇبىدە اشىتىلعان قىمىزدىڭ ءدامى اششى بولىپ، ۋاقىت وتە كەلە اشىپ باستايدى، - دەدى ءاليا قابدۋلينا.
جەڭىمپازدىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى ماقسات - قول جەتكىزگەن دەڭگەيدەن تومەندەمەي، قىمىزدىڭ ساپاسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ.
- قىمىزناي اۋىلىنىڭ اتىن كەڭىنەن تانىتىپ، ءونىمىمىزدى كوپشىلىككە ۇسىنعىمىز كەلەدى. اسىرەسە، جاستاردىڭ كۇندەلىكتى سۋسىنىنا اينالسا ەكەن دەيمىز. سەبەبى قىمىزدىڭ شيپاسى مول، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، شەتەلدىكتەر استاناداعى BaiQymyz-2026 فەستيۆالى تۋرالى اسەرىمەن ءبولىستى.