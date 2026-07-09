BaiQymyz-2026: ەلوردا تۇرعىندارى 60 تان اسا قىمىزدىڭ ءدامىن تاتا الادى
استانا. قازاقپارات - «BaiQymyz-2026» فەستيۆالىندە 60 تان استام قىمىز ءوندىرۋشى ءوز ءونىمىن ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استاناداعى «قازانات» يپپودرومىندا 11-12-شىلدە كۇندەرى ۇلتتىق داستۇرلەردى، مادەنيەتتى جانە قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىن ناسيحاتتايتىن BaiQymyz-2026 حالىقارالىق گاسترونوميالىق فەستيۆالى وتەدى.
فەستيۆالگە قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن 60 تان استام قىمىز ءوندىرۋشى، سونداي-اق قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ (ياكۋتيا) وكىلدەرى قاتىسادى. كەلۋشىلەر ۇلتتىق سۋسىننىڭ سان تۇرىنەن ءدام تاتىپ، ونى ازىرلەۋ بارىسىمەن تانىسا الادى.
- فەستيۆالدىڭ باستى وقيعاسى - حالىقارالىق قىمىز بايقاۋى. وندا ۇزدىك وندىرۋشىلەر ەڭ ۇزدىك اتانۋ ءۇشىن باق سىنايدى. سونداي-اق قوناقتارعا ارناپ اسپازدىق شوۋلار، ۇلتتىق تاعامداردى ازىرلەۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى، «ۇزدىك قازى» بايقاۋى، كوكپار، بايگە، اۋدارىسپاق، قىز قۋۋ، ءداستۇرلى ساداق اتۋدان جارىستار، سونداي-اق «قوي كوتەرۋ»، «جىلىك سىندىرۋ»، ات ۇستىندەگى كۆيدديچ جانە باسقا دا ۇلتتىق ويىندار ازىرلەندى. ەكى كۇن بويى باس ساحنادا تانىمال ونەرپازدار مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدار ونەر كورسەتەدى، - دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
ايتا كەتەيىك، فەستيۆال بيلەتتەرىن رەسمي سايتتار ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى. كەلۋشىلەرگە ءبىر كۇنگە نەمەسە ەكى كۇنگە ارنالعان بيلەتتەر ۇسىنىلعان. زەينەتكەرلەر مەن 16 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن كىرۋ تەگىن.
وسىعان دەيىن فەستيۆالدە ۇزدىك ۇلتتىق وبراز يەسىنە ات مىنگىزەتىنى حابارلاندى.