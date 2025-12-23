باعانى باقىلاۋ: قىتاي ماركەتپلەيستەر ءۇشىن جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ماركەتپلەيستەر مەن ونلاين پلاتفورمالارعا ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر 2026-جىلدىڭ 10-ساۋىرىندە كۇشىنە ەنەدى. بۇل ەرەجەلەر باعا بەلگىلەۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە ساتۋشىلار مەن تۇتىنۋشىلاردى قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتقا سايكەس، پلاتفورما وپەراتورلارى مەن ولارمەن جۇمىس ىستەيتىن ساتۋشىلار باعانى بەلگىلەۋ كەزىندە زاڭدىلىق، ادىلدىك جانە اشىقتىق قاعيداتتارىن ۇستانۋعا مىندەتتى. ماركەتپلەيستەرگە ساتۋشىلاردىڭ باعا ساياساتىنا نەگىزسىز ارالاسۋعا، سونىڭ ىشىندە باعانى تومەندەتۋگە ماجبۇرلەۋگە، ارزانداتۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەرىن ەنگىزۋگە، ترافيكتى شەكتەۋگە، ىزدەۋدە پوزيتسيالردى تومەندەتۋگە، دۇكەندەردى بۇعاتتاۋعا نەمەسە ونىمدەردى الىپ تاستاۋعا تىيىم سالىنادى.
باعاداعى كەمسىتۋشىلىككە قارسى كۇرەسكە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ەرەجەلەر ساتىپ الۋشىنىڭ حابارىنسىز دەرەكتەرگە، الگوريتمدەرگە نەمەسە پايدالانۋشى پروفيلدەرىنە نەگىزدەلگەن بىردەي مامىلە شارتتارىندا تۇتىنۋشىلار ءۇشىن بىردەي ونىمگە نەمەسە قىزمەتكە ءارتۇرلى باعالاردى بەلگىلەۋگە تىكەلەي تىيىم سالادى. ديناميكالىق باعا بەلگىلەۋدى قولدانۋعا دا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.
قۇجاتتا باعا بەلگىلەۋ تالاپتارى كۇشەيتىلدى. ماركەتپلەيستەر مەن ساتۋشىلار تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ تولىق باعاسىن، سونىڭ ىشىندە جەتكىزۋ جانە باسقا دا ىلەسپە الىمداردى كورسەتۋگە، سونداي-اق جەڭىلدىكتەر، اكسيالار جانە سۋبسيديالار شارتتارىن اشىپ كورسەتۋگە مىندەتتى. كەز كەلگەن قوسىمشا اقىلى قىزمەتتەر ناقتى كورسەتىلۋى ءتيىس.
جاڭا ەرەجەلەر سونىمەن قاتار ادىلەتسىز باعا باسەكەسىنە، سونىڭ ىشىندە باسەكەلەستەردى ىعىستىرۋ ءۇشىن تاۋارلاردى وزىندىك قۇنىنان تومەن ساتۋعا، باعامەن ايلا-شارعى جاساۋعا، ءونىم تاپشىلىعى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتۋعا جانە اسىرەسە توتەنشە جاعداي كەزىندە باعانى ادەيى كوتەرۋگە تىيىم سالادى.
تۇتىنۋشىلاردى قورعاۋ ءۇشىن اۆتوماتتى تولەمدەر مەن جازىلىمدارعا قوسىمشا تالاپتار ەنگىزىلىپ جاتىر. پلاتفورمالار پايدالانۋشىلارعا تولەم سوماسى مەن كۇنى تۋرالى الدىن الا حابارلاۋى جانە مۇنداي قىزمەتتەردەن باس تارتۋ ءۇشىن قاراپايىم جانە تۇسىنىكتى مەحانيزم ۇسىنۋى ءتيىس.
ەرەجەلەر بەس جىلدىق مەرزىمگە ارنالعان جانە ەلەكتروندىق كوممەرتسيا مەن سيفرلىق قىزمەت كورسەتۋدىڭ قارقىندى دامۋى اياسىندا قىتايدىڭ پلاتفورمالىق ەكونوميكاسىن رەتتەۋدىڭ نەگىزگى قۇرالىنا اينالادى.
بۇعان دەيىن قىتاي ءدارى-دارمەك باعاسىن تىركەۋ جۇيەسىن ىسكە قوسقانىن جازدىق.