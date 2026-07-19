KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مباپپە الەم چەمپيوناتتارىنداعى ماتچ سانى بويىنشا مارادونانى باسىپ وزدى

    استانا. KAZINFORM - فرانسيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتتارىندا وتكىزگەن ماتچ سانى بويىنشا ارگەنتينالىق اڭىز ديەگو مارادونانى باسىپ وزدى.

    Мбаппе әлем чемпионаттарындағы матч саны бойынша Марадонаны басып озды
    Фото: FIFA

    Report اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 27 جاستاعى فرانسۋز 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدە ءۇشىن انگلياعا قارسى ماتچىنا نەگىزگى قۇرامدا شىعىپ، مۋنديالدارداعى 22-ويىنىن وتكىزدى. وسىلايشا ول الەم چەمپيوناتتارى تاريحىندا ەڭ كوپ ماتچ وتكىزگەن فۋتبولشىلار تىزىمىندە 8-ورىنعا كوتەرىلدى.

    مباپپەنىڭ الدىندا ليونەل مەسسي (33 ماتچ)، كريشتيانۋ رونالدۋ (27)، لوتار ماتتەۋس (25)، ميروسلاۆ كلوزە (24)، سونداي-اق پاولو مالديني، لۋكا مودريچ جانە مانۋەل نويەر ء(ارقايسىسى 23 ماتچتان) تۇر.

    كيليان مباپپە 2024-جىلدان بەرى مادريدتىك «رەال» كلۋبىنىڭ نامىسىن قورعاپ كەلەدى. فرانسيا قۇراماسى ساپىندا ول 2018-جىلى الەم چەمپيونى اتانىپ، 2022 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى بولدى.

    2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ءوتىپ جاتىر. ءتۋرنيردىڭ فينالىندا 19-شىلدەدە يسپانيا مەن ارگەنتينا قۇرامالارى كەزدەسەدى.

    ايتا كەتەيىك، فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا فرانسياعا قارسى ويناعان انگليا قۇراماسى قولا جۇلدەگەر اتاندى.

    سپورت FIFA 2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور