ب ۇ ۇ يزرايلدى گازانى تولىق باسىپ الۋدى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ يزرايلدى حالىقارالىق سوت قاۋلىسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاپ، گازا سەكتورىن ودان ءارى وككۋپاتسيالاۋدى توقتاتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ رەسمي وكىلىنىڭ ورىنباسارى فارحان حاك اپتا سايىن وتەتىن باسپا ءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا ءمالىم ەتتى.
جۋرناليستەردىڭ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدىڭ گازانى تولىق وككۋپاتسيالاۋعا قاتىستى ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، حاك ازىرگە تەك بولجام سانالاتىن مالىمدەمەگە قاتىستى پىكىر بىلدىرۋدەن باس تارتتى.
سوعان قارماستان ول وسىعان دەيىن حالىقارالىق سوتتىڭ يزرايلدى وككۋپاتسيامەن بايلانىستى كەز كەلگەن ارەكەتتى توقتاتۋعا شاقىراتىن شەشىم شىعارعانى تۋرالى ەسكەرتتى.
«ءبىز يزرايلدى وسى شەشىمدى ورىنداۋعا جانە ودان ءارى وككۋپاتسيالاۋدان باس تارتۋعا شاقىرامىز»، - دەدى حاك.
ول سونىمەن قاتار ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتتەريشتىڭ بىرنەشە مارتە سابىرلىق تانىتىپ، اتىستى توقتاتۋعا شاقىرعانىن ەسكە سالدى. باس حاتشى گازا تۇرعىندارىنىڭ 20 ايدان بەرى قينالىپ جاتقانىن جەتكىزگەن.
ال وككۋپاتسيا ب ۇ ۇ-نىڭ وڭىردەگى ارەكەتىنە قالاي اسەر ەتەدى دەگەن ساۋالعا حاك: «ءبىز گازادا ەكى جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، ونداعى جانتۇرشىگەرلىك جاعدايعا قاراماستان جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىرمىز»، - دەپ جاۋاپ بەردى.
وسىعان دەيىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ گۋمانيتارلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ وكىلى يەنس لەركە گازا سەكتورىنداعى جاعدايدىڭ اسا اۋىر ەكەنىن ايتىپ، ميلليونداعان ادامدى قۇتقارۋ ءۇشىن كۇن سايىن جۇزدەگەن گۋمانيتارلىق كولىك جىبەرىلۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەگەنى تۋرالى جازدىق.