ب ۇ ۇ: يزرايلدىڭ گازاداعى ارەكەتىنەن كەمىندە 21 مىڭ بالا مۇگەدەك بولىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ 2023 -جىلدىڭ 7-قازانىنان بەرى پالەستينالىق انكلاۆتاعى اسكەري ارەكەتتەرىنىڭ سالدارىنان گازادا كەمىندە 21 مىڭ بالا مۇگەدەك بولىپ قالدى. بۇل مالىمەتتەردى جەنەۆادا ب ۇ ۇ مۇگەدەكتەردىڭ قۇقىقتارى جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ساراپشىلارى كەلتىردى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
ولار كەلتىرگەن مالىمەتتەرگە قاراعاندا، گازادا شامامەن 40,5 بالا سوعىسقا قاتىستى جاراقاتتار العان.
سونداي-اق 2023 -جىلدىڭ 7-قازانى مەن 2025 -جىلدىڭ 21-تامىزى ارالىعىندا گازانىڭ 157 مىڭان استام تۇرعىنى جاراقات الدى. ولاردىڭ 25 پايىزىنىڭ ءومىر بويىنا مۇگەدەك بولىپ قالۋ قاۋپى بار.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلدىڭ 7-قازانىندا حاماس جاقتاستارىنىڭ گازا سەكتورىنان يزرايل اۋماعىنا كىرگەنىنەن سوڭ تاياۋ شىعىستاعى جاعداي كۇرت شيەلەنىستى. ويتكەنى ول كەزدە حاماس جاقتاستارى گازا مەن يزرايلدىڭ شەكارالاس اۋماعىنداعى ەلدى مەكەن تۇرعىندارىن ءولتىرىپ، 250 دەن استام ادامدى كەپىلگە العان بولاتىن.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يزرايل حاماس-تىڭ اسكەري جانە ساياسي قۇرىلىمدارىن جويۋ جانە ۇرلانعان ادامداردى قايتارۋ ءۇشىن انكلاۆتا اسكەري وپەراتسيا باستادى.
گازانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، اسكەري ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان 63 مىڭنان استام پالەستينالىق مەرت بولدى، 161 مىڭنان استام ادام جاراقات الدى. سونىمەن قاتار 367 جەرگىلىكتى تۇرعىن، سونىڭ ىشىندە 131 ءسابي اشتىقتان ءولدى.
ب ۇ ۇ- نىڭ 18 تاۋەلسىز ساراپشىدان تۇراتىن مۇگەدەكتەردىڭ قۇقىقتارى جونىندەگى كوميتەتى كەلىسىممەن جۇمىس ىستەيىن ورگان.
ول مۇگەدەكتەردىڭ قۇقىقتارى تۋرالى كونۆەنسيانى قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ ورىنداۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزەدى. 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنە قاراي كونۆەنتسيانى 192 مەملەكەت پەن ەۋرووداقتى قوسا العاندا، 193 تاراپ راتيفيكاتسيالاعان.
وسىعان دەيىن گازا سەكتورىندا تۇماۋدىڭ اۋىر ءتۇرى تارالىپ جاتقانى جونىندە جازدىق.