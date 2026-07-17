ب ۇ ۇ-نىڭ ليۆانداعى UNIFIL بازاسىندا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك تۋى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ-نىڭ ليۆانداعى ۋاقىتشا كۇشتەرىنىڭ (UNIFIL) بازاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن كوتەرۋ ءراسىمى سالتاناتتى تۇردە ءوتتى.
ءىس-شاراعا ءۇندى باتالونىنىڭ كومانديرى پولكوۆنيك پراسۋن سينگح، باتالوننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى، سونداي-اق قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر كونتينگەنتىنىڭ كومانديرى اعا لەيتەنانت تالعات يسمايىلوۆ پەن ۇلتتىق قۇرامنىڭ بارلىق مۇشەلەرى قاتىستى.
سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا پولكوۆنيك پراسۋن سينگح بازا اۋماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن رەسمي تۇردە كوتەردى. قازاقستان، ءۇندىستان جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءانۇراندارى ورىندالعاننان كەيىن ءۇندى باتالونىنىڭ كومانديرى قازاقستاندىق بىتىمگەرلەردى قۇتتىقتاپ، الداعى قىزمەتتەرىنە ساتتىلىك تىلەدى. سونىمەن قاتار ول ۇلتتىق كونتينگەنت كومانديرىنە UNIFIL ميسسياسىنىڭ ەستەلىك بەلگىسىن تابىستادى.
مەملەكەتتىك تۋدى كوتەرۋ ءراسىمى - UNIFIL ميسسياسىنىڭ داستۇرلەرىنىڭ ءبىرى. بۇل ءراسىم ۇلتتىق كونتينگەنتتىڭ بازا اۋماعىندا رەسمي تۇردە قىزمەتىن باستاعانىن بىلدىرەدى جانە ولاردىڭ حالىقارالىق مىندەتتەردى ورىنداۋعا دايىن ەكەنىنىڭ بەلگىسى سانالادى.
قورعانىس مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازاقستاننان 11 بىتىمگەر ليۆانعا ب ۇ ۇ-نىڭ ۋاقىتشا كۇشتەرى (UNIFIL) قۇرامىندا قىزمەت اتقارۋ ءۇشىن باردى. ولار التى اي بويى بىتىمگەرلىك مىندەتتەرىن ورىندايدى.