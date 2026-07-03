ب ۇ ۇ وزگە عالامشارلىقتارمەن بايلانىس ورناتۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - جەردەن تىس سانالى تىرشىلىك يەلەرىن ىزدەۋمەن (SETI) اينالىساتىن عالىمدارعا ارنالعان حالىقارالىق قاعيدالار العاش رەت 2010 -جىلدان بەرى جاڭارتىلدى. قۇجاتتى حالىقارالىق استروناۆتيكا اكادەمياسى (IAA) قابىلداپ، وندا ىقتيمال سيگنال انىقتالعان جاعدايدا ارەكەت ەتۋ ءتارتىبى مەن اقپارات تاراتۋ ەرەجەلەرى ناقتىلاندى، دەپ حابارلايدى iaaspace.org-كە سىلتەمە جاسا
جاڭارتىلعان دەكلاراتسياعا سايكەس، ەگەر عالىمدار جەردەن تىس وركەنيەتكە تيەسىلى بولۋى مۇمكىن سيگنالدى انىقتاسا، ەڭ الدىمەن ونى بىرنەشە تاۋەلسىز عىلىمي ۇيىم مەن ءتۇرلى باقىلاۋ قۇرالدارىنىڭ كومەگىمەن مۇقيات تەكسەرۋى قاجەت. تەك بارلىق تەكسەرۋلەر اياقتالىپ، عىلىمي قاۋىمداستىقتىڭ ورتاق كەلىسىمى قالىپتاسقان جاعدايدا عانا جاڭالىق رەسمي تۇردە جاريالانادى.
قۇجاتتا بۇعان دەيىن راستالماعان نەمەسە كۇماندى اقپاراتتى تاراتۋ قاۋەسەتتەردىڭ پايدا بولۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنى اتاپ وتىلگەن. سوندىقتان زەرتتەۋشىلەرگە تەكسەرۋ جۇمىستارى اياقتالعانعا دەيىن ساقتىق تانىتۋ ۇسىنىلادى. دەگەنمەن بۇل بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا اقپارات جاريالاۋعا تولىق تىيىم سالىنعانىن بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، عىلىمي ۇيىمدارعا قوعامدى ناقتى ءارى ۋاقتىلى اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى جۇكتەلگەن.
ەرەجەلەردىڭ ەڭ ماڭىزدى تارماقتارىنىڭ ءبىرى - جەردەن تىس وركەنيەتتەن كەلگەنى راستالعان حابارلاماعا بىردەن جاۋاپ بەرۋگە بولمايتىنى. قۇجاتقا سايكەس، مۇنداي شەشىم تەك حالىقارالىق كونسۋلتاتسيالاردان كەيىن عانا قابىلدانۋى ءتيىس. بۇل تالقىلاۋلار بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ قاتىسۋىمەن وتكىزىلەدى. كونسۋلتاتسيالار اياقتالعانعا دەيىن ەشقانداي جاۋاپ جىبەرىلمەۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار دەكلاراتسيادا انىقتالعان بارلىق دەرەكتەردى ساقتاۋ، ولاردى عىلىمي قاۋىمداستىققا قولجەتىمدى ەتۋ، زەرتتەۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە حالىقارالىق قۇقىق پەن ەتيكالىق قاعيدالاردى ساقتاۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
جاڭارتىلعان قۇجات 2010 -جىلى قابىلدانعان SETI قاعيدالارىنىڭ ورنىنا ەنگىزىلىپ وتىر. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل وزگەرىستەر بولاشاقتا جەردەن تىس سانالى تىرشىلىككە قاتىستى سەنىمدى عىلىمي دالەلدەر تابىلعان جاعدايدا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ ۇيلەسىمدى ءارى جاۋاپتى ارەكەت ەتۋىنە باعىتتالعان.