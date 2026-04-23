ب ۇ ۇ وكىلدەرى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتىڭ ۇيىمداستىرىلۋىن وڭ باعالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ-نىڭ جوعارى وكىلدەر توبىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت وسىنداي سالماقتى دەلەگاتسيانىڭ كەلۋى ورتالىق ازيا مەن ودان تىسقارى جەرلەردەگى ەكولوگيالىق ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن تابۋداعى ب ۇ ۇ-نىڭ ءرولىن تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇيىمنىڭ وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت پەن جيىننىڭ كۇن ءتارتىبىن ازىرلەۋگە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
مەملەكەت باسشىسى گەوساياسي تۇراقسىزدىق بەلەڭ العان شاقتا كليمات وزگەرىسى، قورشاعان ورتانىڭ ناشارلاۋى جانە سۋ رەسۋرستارىنىڭ تاپشىلىعى سەكىلدى قازىرگى سىن-قاتەرلەرگە قارسى ءىس-قيمىلدى ۇيلەستىرۋ وتە وزەكتى ەكەنىنە توقتالدى.
- قازاقستاننىڭ ءتيىمدى ءارى كوپجاقتى ديپلوماتيانى قولدايتىنىن جاقسى بىلەسىزدەر. قارابايىر كۇش حالىقارالىق قۇقىققا ۇستەمدىك ەتىپ وتىرعان، گەوساياسي احۋال ۋشىعا تۇسكەن قۇبىلمالى كەزەڭدە سىزدەرمەن جولىعىپ وتىرمىز. كەشە وسى كۇردەلى ماسەلەلەر جونىندە ەگجەي-تەگجەيلى باياندادىم. حالىقارالىق قوعامداستىق مۇنى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن باسقا دا كوپجاقتى قۇرىلىمدار شەڭبەرىندە بىرلەسە شەشۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاھاندىق ماسەلەلەردى شەشۋدە مەملەكەتتەردىڭ كۇش- جىگەرىن جۇمىلدىرا الاتىن ب ۇ ۇ- نىڭ امبەباپ حالىقارالىق پلاتفورما رەتىندەگى بالاماسىز رولىنە نازار اۋداردى. وسى ورايدا ۇيىمنىڭ تيىمدىلىگى مەن بەدەلىن كوتەرۋگە ارنالعان باس حاتشىنىڭ UN80 باعدارلاماسىن قولدايتىنىن تاعى دا اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ دەلەگاتسياسىنىڭ مۇشەلەرىنە ەلىمىزدە ادىلەتتى ءارى ورنىقتى مەملەكەت قۇرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى رەفورمالار ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
ب ۇ ۇ وكىلدەرى وڭىرلىك ەكولوگيالىق ءسامميتتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن، قازاقستان پرەزيدەنتى پلەنارلىق وتىرىستا مازمۇندى بايانداما جاساعانىن وڭ باعالادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەن يدەيالار پىكىرتالاسقا نەگىز بولىپ، قازاقستاننىڭ باستامالارى وزەكتى ەكەنىن كورسەتتى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار مەملەكەت باسشىسىنا وزدەرى جەتەكشىلىك ەتىپ وتىرعان ۇيىمداردىڭ قىزمەتى جانە كليمات، سۋ قاۋىپسىزدىگى، اپاتتاردىڭ قاۋپىن ازايتۋ، ازىق-تۇلىك تۇراقتىلىعى باعىتتارىندا جۇزەگە اسىرىپ جاتقان جوبالارى جايىندا مالىمەت بەردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستاننىڭ جاھاندىق باستامالارىنا ايرىقشا ءمان بەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ يدەياسىن كوتەرگەنىن جەتكىزىپ، الماتىدا اشىلعان ب ۇ ۇ-نىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستانعا ارنالعان ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى ورتالىعى وڭىرلىك ىقپالداستىقتى ىلگەرىلەتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن مالىمدەدى.
پرەزيدەنت قازاقستان ورنىقتى دامۋ، تۇراقتىلىق پەن وركەندەۋ جولىندا ب ۇ ۇ قۇرىلىمدارىمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتا بەرەتىنىن راستادى.
كەزدەسۋگە ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى لي جيۋنحۋا، ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى - ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسى اكىمشىسىنىڭ ورىنباسارى حاوليان سيۋي، ب ۇ ۇ ەۋروپالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى تاتيانا مولچان، ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ اپاتتار قاۋپىن ازايتۋ جونىندەگى ارناۋلى وكىلى جانە ب ۇ ۇ اپاتتار قاۋپىن ازايتۋ جونىندەگى باسقارما باسشىسى كامال كيشور، دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيا ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى سەلەستا ساۋلو، كليمات وزگەرىسى بويىنشا ساراپشىلاردىڭ ۇكىمەتارالىق توبىنىڭ ءتوراعاسى دجيم سكەا، ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى - ەۋروپا مەن ورتالىق ازياداعى ايماقتىق وكىلى ۆيورەل گۋتسۋ قاتىستى.