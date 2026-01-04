ب ۇ ۇ ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلانى باسقارۋ جوسپارىنا نەگە الاڭداۋلى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتەرريش سوڭعى ايلاردا ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى قاراما-قايشىلىققا «تەرەڭ الاڭداۋشىلىق» ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى باس حاتشىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ستەفان ديۋجارريك مالىمدەدى.
«ب ۇ ۇ باس حاتشىسى ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايدىڭ سوڭعى كەزەڭدەگى شيەلەنىسىنە، ونىڭ شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەن بۇگىنگى ا ق ش-تىڭ ەلدەگى اسكەري وپەراتسياسىنا جانە بۇل ايماق ءۇشىن ىقتيمال الاڭداتارلىق سالدارىنا تەرەڭ الاڭداۋشىلىق بىلدىرەدى»، دەدى س. ديۋجارريك.
ول ءوز بايانداماسىندا ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا قاراماستان، بۇل باستامالار قاۋىپتى ۇلگى بولاتىنىن ايتىپ ءوتتى.
«باس حاتشى بارلىق تاراپتارعا حالىقارالىق قۇقىقتى، سونىڭ ىشىندە ب ۇ ۇ جارعىسىن تولىق قۇرمەتتەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ۇنەمى اتاپ كورسەتەدى. ول حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنىڭ ساقتالماۋىنا قاتتى الاڭداۋشىلىق بىلدىرەدى»، دەلىنگەن رەمي مالىمدەمەدە.
سونداي-اق ستەفان ديۋجارريك ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ۆەنەسۋەلاداعى بارلىق قاتىسۋشىلارعا ادام قۇقىقتارى مەن قۇقىق ۇستەمدىگىن تولىق ساقتاي وتىرىپ جان-جاقتى ديالوگ جۇرگىزۋگە شاقىراتىنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا جانە ونىڭ كوشباسشىسى، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا قارسى اۋقىمدى وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزىپ، ناتيجەسىندە مادۋرو جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ولار ارنايى ۇشاقپەن نيۋ-يورك قالاسىنا جەتكىزلدى.