ب ۇ ۇ: ۆەتنام 25 ميلليارد دوللار جوعالتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ باعالاۋىنشا، ا ق ش تامىز ايىندا ەنگىزگەن كەدەندىك باج سالىعى ۆەتنامنىڭ ا ق ش- قا ەكسپورتىن بەستەن ءبىر بولىككە دەيىن قىسقارتۋى مۇمكىن. بۇل ۆەتنامدى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ەڭ كوپ زارداپ شەككەن مەملەكەتكە اينالدىرادى.
وتكەن جىلى ۆەتنام امەريكاعا تاۋار ەكسپورتىنان الەمدە التىنشى ورىنعا شىعىپ، 136,5 ميلليارد دوللاردىڭ ءونىمىن جەتكىزگەن. بۇل تاۋارلاردىڭ باسىم بولىگى امەريكالىق جانە شەتەلدىك ترانسۇلتتىق كومپانيالاردىڭ نەمەسە ولاردىڭ جەتكىزۋشىلەرىنىڭ زاۋىتتارىندا وندىرىلەدى.
- ەڭ ناشار جاعدايدا، ەگەر ا ق ش- تاعى ينفلياتسيا جوعارى تاريفتەرگە بايلانىستى تىم قاتتى وسسە، ۆەتنامدىق تاۋارلارعا سالىنعان 20 پايىزدىق باج سالىعى ۋاقىت وتە كەلە ەكسپورتتىڭ 25 ميلليارد دوللاردان استام تومەندەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. بۇل جىلدىق كولەمنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگىنە تەڭ، - دەدى Reuters اگەنتتىگىنە ب ۇ ۇ د ب- نىڭ ازيا-تىنىق مۇحيتى ءوڭىرى بويىنشا باس ەكونوميسى فيليپ شەللەكەنس.
7-تامىزدا باج سالىعى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن جاريالانعان العاشقى مالىمەتتەرگە سايكەس، ۆەتنام ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى باعىتى بولىپ تابىلاتىن ا ق ش نارىعىنا جەتكىزۋ تامىز ايىندا شىلدەمەن سالىستىرعاندا 2 پايىزعا ازايعان. ال ۆەتنام الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇرعان اياق كيىم ەكسپورتى 5,5 پايىزعا تومەندەدى. بۇعان دەيىن باج سالىعى ەنگىزىلەر الدىندا ەكسپورت كولەمى كۇرت وسكەن.
Nike ،Adidas ،Puma كومپانيالارى، وزدەرىنىڭ الەمدىك اياق كيىم ونىمدەرىنىڭ كوپ بولىگىن ۆەتنامداعى جەتكىزۋشىلەر ارقىلى ءوندىرىپ وتىرعانىمەن، تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
- وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا ا ق ش- تىڭ باج سالىعىن كوتەرۋىنەن ۆەتنامنان ارتىق ەشبىر ەل زارداپ شەكپەيدى، - دەدى شەللەكەنس.
ونىڭ ايتۋىنشا، شىعىس ازيادا دوللارلىق ەسەپپەن تەك قىتاي عانا كوبىرەك زارداپ شەگۋى مۇمكىن. ءبىراق ۆاشينگتون جەڭىلدىكتەردى ساقتاعان كۇننىڭ وزىندە ۆەتنام ەكسپورتى ا ق ش- تا 18 ميلليارد دوللارعا دەيىن تومەندەۋى ىقتيمال.
ب ۇ ۇ د ب ەسەبىندە كورسەتىلگەندەي، وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ءىرى ەلدەر اراسىندا ا ق ش- قا تايلاند ەكسپورتى %12,7 عا، مالايزيا - %10,4 عا، يندونەزيا - %6,4 عا قىسقارۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ءبيدايى قىتاي ارقىلى ۆەتنامعا جەتكىزىلگەن ەدى.