ب ۇ ۇ: تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار تۋريزم ءوسىمىن باياۋلاتتى
استانا. KAZINFORM — ب ۇ ۇ تۋريزم ۇيىمى 2026-جىلى الەم بويىنشا حالىقارالىق تۋريستەر سانىنىڭ ءوسىمى جونىندەگى بولجامىن بۇرىنعى 3-4 پايىزدان 1-2 پايىزعا دەيىن تومەندەتتى.
ۇيىم 17-قىركۇيەكتە جاريالاعان «الەمدىك تۋريزم بارومەترىنىڭ» جاڭا شىعارىلىمىندا بيىلعى جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا حالىقارالىق تۋريستەر سانى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا نەبارى 0,4 پايىزعا وسكەنى ايتىلعان.
ەسەپكە سايكەس، قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا شامامەن 690 ميلليون ادام حالىقارالىق ساپارعا شىققان. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 3 ميلليون ادامعا كوپ.
ءبىرىنشى توقساندا حالىقارالىق تۋريستەر سانى 2 پايىزعا ارتسا، ەكىنشى توقساندا 1 پايىزعا تومەندەگەن. ال ماۋسىم ايىندا بۇل كورسەتكىش جىلدىق ەسەپپەن 3 پايىزعا ازايدى.
تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستاردىڭ تىكەلەي اسەرىنەن وڭىرگە كەلگەن حالىقارالىق تۋريستەر سانى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا 22 پايىزعا قىسقاردى.
ب ۇ ۇ تۋريزم ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى شايحا ناسسەر ءال-نۋۆايس سوڭعى دەرەكتەر تۋريزم سالاسىنداعى ءوسىمنىڭ تولىق توقتاماعانىن، الايدا ونىڭ ءالى دە تۇراقسىز ەكەنىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ اسەرى وڭىردەن تىس تۋريستىك باعىتتارعا دا سەزىلە باستادى، - دەدى ول.
ۇيىمنىڭ بولجامىنشا، جوعارى باعالار مەن جاھاندىق بەلگىسىزدىك جاعدايىندا حالىقارالىق تۋريستەر شىعىن مەن ساپا اراقاتىناسىنا كوبىرەك ءمان بەرىپ، جاقىن باعىتتاردى نەمەسە ىشكى تۋريزمدى جيى تاڭدايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2026-جىلدىڭ سەگىز ايىندا انتالياعا بارعان تۋريستەر سانى 6 پايىزعا ازايىپ، ءوڭىردىڭ تۋريزم سالاسىنداعى شىعىن جۇزدەگەن ميلليون ەۋروعا باعالانعانى حابارلانعان ەدى.