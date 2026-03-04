ب ۇ ۇ تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ گۋمانيتارلىق سالدارى اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - ايماقتا بولىپ جاتقان زورلىق-زومبىلىق ب ۇ ۇ- نىڭ جاۋاپ بەرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەپ وتىر.
ب ۇ ۇ- نىڭ گۋمانيتارلىق كومەك جونىندەگى باسشىسى توم فلەتچەردىڭ ايتۋىنشا، اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋى پەرسونالدىڭ كەلۋىنە جانە كەتۋىنە كەدەرگى كەلتىرەدى، ال يرانداعى حالىقارالىق ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ شەكتەۋلى قاتىسۋى جاعدايدى ۋشىقتىرىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى CNN.
- ەگەر ەنەرگەتيكالىق باعىتتار نەمەسە ورمۋز بۇعازى سياقتى تەڭىز دالىزدەرى ودان ءارى بۇزىلسا، ازىق-تۇلىك باعاسى كۇرت وسەدى، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى قىسىمعا ۇشىرايدى جانە يمپورتقا تاۋەلدى ەلدەردە قاجەتتى تاۋارلار قىسقارادى، - دەدى فلەتچەر.
ورمۋز بۇعازى - يران جاعالاۋىنداعى تار ارنا، ول ارقىلى الەمدە تۇتىنىلاتىن مۇنايدىڭ شامامەن 20 پايىزى وتەدى. يران بۇعاز ارقىلى وتەتىن كەز كەلگەن كەمەگە شابۋىل جاساۋعا ۋادە بەردى، ال مۇناي باعاسى وسى ارنا ارقىلى وتەتىن اعىن توقتاتىلعالى كۇرت ءوستى.
ليۆاندا يزرايل اسكەريلەرى يران قولدايتىن «حەزبوللا» سودىرلار توبىن نىساناعا الىپ جاتقانىن مالىمدەدى، ال ب ۇ ۇ يزرايلدىڭ شابۋىلدارى ونداعان ادامنىڭ ءومىرىن قيىپ، كوپشىلىكتىڭ قونىس اۋدارۋىنا سەبەپ بولعانىن حابارلادى.
ب ۇ ۇ مالىمەتتەرى بويىنشا، يزرايلدىڭ 100 دەن استام قالا مەن اۋىلدان كەلگەن ەۆاكۋاتسيا تۋرالى ەسكەرتۋلەرىنەن كەيىن 60000 نان استام ادام 330 ۋاقىتشا باسپاناعا ورنالاستىرىلعان.
بۇعان دەيىن يزرايل ليۆانعا شابۋىلدارىن كەڭەيتكەن بولاتىن.