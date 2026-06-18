ب ۇ ۇ تالىپتەردەن ايەلدەرگە قاتىستى شەكتەۋلەردى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اۋعانستانعا قاتىستى قاراردى ءبىراۋىزدان قابىلداپ، بيلىكتەگى «تاليبان» قوزعالىسىن ايەلدەر مەن قىزدارعا قويىلعان شەكتەۋلەردى جويۋعا جانە تەرروريستىك توپتارعا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى AP.
سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اۋعانستانداعى گۋمانيتارلىق باعدارلامالاردى ىسكە اسىرىپ، ەلدەگى ساياسي ديالوگتى قولداۋمەن اينالىساتىن ب ۇ ۇ-نىڭ اۋعانستانعا جاردەم كورسەتۋ ميسسياسىنىڭ مانداتىن 2027 -جىلعى ماۋسىمعا دەيىن ۇزارتتى.
قىتايدىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى فۋ چۋننىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق قاۋىمداستىق اۋعانستان بيلىگى ادام قۇقىقتارىن، ەڭ الدىمەن ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىندا قوسىمشا قادامدار جاسايدى دەپ كۇتەدى.
قارار گۋمانيتارلىق باعدارلامالاردى ودان ءارى قولداۋدى جانە جىنىسىنا، دىنىنە نەمەسە ەتنيكالىق تەگىنە بايلانىستى كەمسىتۋسىز ۇلتتىق ءارى جەرگىلىكتى باسقارۋدى دامىتۋعا جاردەم كورسەتۋدى كوزدەيدى.
قۇجاتتا ايەلدەردىڭ، جاستاردىڭ، ازشىلىق وكىلدەرىنىڭ جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامداردىڭ قوعامدىق ومىرگە تولىققاندى قاتىسۋىنىڭ ماڭىزدىلىعى دا ەرەكشە اتاپ وتىلگەن.
قاراردىڭ قابىلدانۋى گەرات قالاسىندا كيىم كيۋ تالاپتارىن بۇزدى دەگەن كۇدىكپەن كەمىندە 30 ايەلدىڭ ۇستالعانى تۋرالى حابارلاردان كەيىن بولدى. اۋعانستانداعى ب ۇ ۇ ميسسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇستالعانداردى قولداعان نارازىلىق اكتسيالارىن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى تارقاتقان. سونىڭ سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، بىرنەشە ادام جارالانعان.
«تاليبان» قوزعالىسى 2021 -جىلى بيلىككە قايتا ورالعاننان كەيىن ايەلدەر مەن قىزدارعا قاتىستى قاتاڭ شەكتەۋلەر ەنگىزدى. ولاردىڭ قاتارىندا باستاۋىش مەكتەپتەن كەيىن ءبىلىم الۋعا تىيىم سالۋ جانە ەڭبەك قىزمەتىنە قاتىستى شەكتەۋلەر بار.
ا ق ش-تىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلىنىڭ ورىنباسارى دجەننيفەر لوچەتتا ساياسي ۇدەرىستىڭ ناتيجەلىلىگى اۋعان بيلىگىنىڭ ناقتى ءىس-ارەكەتتەرىنە بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن تالىپتەردىڭ قىزداردىڭ ۇنسىزدىگىن نەكەگە كەلىسىم رەتىندە تانيتىنى حابارلانعان. بۇل ەرەجەلەر جاڭا نورماتيۆتىك قۇجاتقا ەنگىزىلگەن. سونداي-اق قۇجاتتا كامەلەت جاسىنا تولعاننان كەيىن بالالار نەكەسىن سوت ارقىلى جارامسىز دەپ تانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
سونىمەن بىرگە ايەلدەرگە اۋعانستاندا تاليبتەردىڭ بيلىككە كەلگەن كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارالارعا قاتىسۋعا تىيىم سالىندى.
ەسكە سالا كەتسەك، تالىپتەر ايەلدەرگە پارانجاسىز اۋرۋحاناعا بارۋعا جانە تاكسيگە وتىرۋعا تىيىم سالدى. ال ايەلىن ۇرعاندار جارتى ايعا، ءيتتى قورلاعاندار 5 ايعا قامالادى.