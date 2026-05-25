ۇ ب ت-نىڭ ەكىنشى اپتاسى: تالاپكەرلەردىڭ 65 پايىزى شەكتى بال جينادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 10-مامىرىندا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 92 مىڭعا جۋىق رەت تاپسىرىلدى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تالاپكەرلەردىڭ 71 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 29 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 164 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
- ەكىنشى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ 65 پايىزى شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 63 بالدى قۇرادى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 138 بال. ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى (ە ب ق) بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ۇ ب ت-عا ە ب ق بار 235 تالاپكەر قاتىستى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەلياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەلياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. ناتيجەلەرى بار سەرتيفيكاتتار اپەلياتسيا قاراستىرىلعاننان كەيىن جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
ۇ ب ت-نى وتكىزۋدىڭ ەكىنشى اپتاسىندا 178 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 103 تالاپكەر سمارتفونداردى، سمارت كوزىلدىرىكتەردى، ميكرو قۇلاققاپتاردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 75 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق.
2026 -جىلعى ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەلەرى جويىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر تەستىلەۋگە قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەندى ۇ ب ت سەرتيفيكاتىمەن مالايزيا ج و و-لارىنا تۇسۋگە بولادى.