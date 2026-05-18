ۇ ب ت كەزىندە 46 تالاپكەر تىيىم سالىنعان زاتپەن ۇستالىپ، تەستىلەۋگە جىبەرىلمەدى
استانا. قازاقپارات – 10-مامىرىندا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 41 مىڭنان استام رەت تاپسىرىلدى. تالاپكەرلەردىڭ 67 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 33 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 103 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
ءبىرىنشى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ 57 پايىزى شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 58 بال بولدى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 138 بال.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋدىڭ ارقاسىندا ۇ ب ت-عا 134 تالاپكەر قاتىسقانىن ايتا كەتكەن ءجون.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. ناتيجەلەرى بار سەرتيفيكاتتار اپەللياتسيا قاراستىرىلعاننان كەيىن جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
ۇ ب ت-نى وتكىزۋدىڭ ءبىرىنشى اپتاسىندا 86 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 46 تالاپكەر سمارتفونداردى، سمارت كوزىلدىرىكتەردى، ميكرو قۇلاققاپتاردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 40 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق.
2026 -جىلعى ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەلەرى جويىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر تەستىلەۋگە قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن.
