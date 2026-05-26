ۇ ب ت-عا قاتىساتىن تالاپكەرلەر سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - ۇ ب ت-عا قاتىسۋ ءۇشىن 239 مىڭنان استام ادام تىركەلدى، ونىڭ ىشىندە كوللەدج تۇلەكتەرى مەن وتكەن جىلداردىڭ مەكتەپ بىتىرۋشىلەرى دە بار. شامامەن 200 مىڭى - بيىلعى مەكتەپ تۇلەكتەرى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا عىلىم جانە جوعارعى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى. سونىمەن قاتار مينيستر بارلىق وڭىردە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، قۇقىق قورعاۋ قۇرىلىمدارى، جوعارى وقۋ ورىندارى مەن ءبىلىم باسقارمالارى قاتىساتىن مەملەكەتتىك كوميسسيالار قۇرىلعانىن ايتتى.
- ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا ءوتىپ جاتىر. بيىل ۇ ب ت فورماتى وزگەرىسسىز ساقتالدى. تالاپكەرلەر تەستىلەۋدى ەكى رەت تاپسىرىپ، گرانت كونكۋرسىنا ەڭ جوعارى ناتيجەمەن قاتىسا الادى. تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن قاتىسۋشىلار دۇرىس جانە قاتە جاۋاپتار تۋرالى اقپاراتپەن قاتار، ناتيجەلەردىڭ تولىق تالداۋىن الادى. بۇگىنگى تاڭدا تەستىلەۋدەن 80 مىڭنان استام ادام ءوتتى، - دەدى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋدىڭ اشىقتىعى مەن قولايلىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تالاپكەرلەر كۇنتىزبەسى ۇسىنىلىپ، قۇجاتتاردى قابىلداۋ ونلاين جانە وفلاين فورماتتا جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتتى.
- پەداگوگيكالىق جانە مەديتسينالىق باعىتتارعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن ارنايى ەمتيحاندار قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار ءتيىستى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا ءتۇسۋشى تالاپكەرلەر ءۇشىن شىعارماشىلىق ەمتيحاندار ۇيىمداستىرىلادى. مەملەكەتتىك گرانتتار كونكۋرسىنا قاتىسۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ 13-20-شىلدە ارالىعىندا وتەدى. جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ 25-تامىزدا اياقتالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ول ءوز سوزىندە 28-تامىز بەن 10-قىركۇيەك ارالىعىندا جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىرىنشى كۋرس ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان بەيىمدەلۋ اپتالىعى وتەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ 10-مامىرىندا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 92 مىڭعا جۋىق رەت تاپسىرىلدى.