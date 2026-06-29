ۇ ب ت-عا دايىندايمىن دەپ الداعان كۇدىكتى البانيادان قازاقستانعا جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، قازاقستاننىڭ البانياداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن بىرنەشە رەت الاياقتىق جاساعان قازاقستان ازاماتىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ماقساتىندا اتالعان ەلدەن ەكستراديتسيالادى.
2022-2023 -جىلدار ارالىعىندا كۇدىكتى ينتەرنەت-رەسۋرستاردى پايدالانا وتىرىپ، جوعارعى سىنىپ وقۋشىلارىن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە دايىنداۋ جانە جوعارعى وقۋ ورىندارىنا كەپىلدى تۇردە ءتۇسۋ بويىنشا قىزمەتتەر كورسەتۋ تۋرالى كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەر تاراتقان.
- زاڭسىز ارەكەتىنىڭ سالدارىنان 32 ازامات جالپى سوماسى 28 ميلليون تەڭگەدەن استام اقشالاي قاراجاتىنان ايىرىلدى.
قىلمىس جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى جاسىرىنىپ، وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان.
2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا ول البانيا رەسپۋبليكاسىندا ۇستالىپ، قازاقستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋ سالۋى بويىنشا ەلگە ەكستراديتسيالاندى، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى.
ايىپتالعان قىلمىستى جاساعانى ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ، 3 جىلدان 10 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.