ب ۇ ۇ سۋدانداعى زورلىق-زومبىلىقتى توقتاتۋعا شاقىرادى
استانا. KAZINFORM - سۋداننىڭ سولتۇستىك دارفۋر شتاتىنداعى ەل-فاشيردە ادام ءولتىرۋ، زورلاۋ جانە ەتنيكالىق زورلىق-زومبىلىق بەلەڭ الىپ بارادى. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ جاڭالىقتارى حابارلادى.
ب ۇ ۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى فولكەر تيۋركتىڭ ايتۋىنشا، قالادان قاشىپ شىققاندار دا قىلمىسكەرلەردىڭ قۇربانىنا اينالدى. ەل-فاشيردەن شىعاتىن جولداردا قاتىگەزدىك كوبەيگەن.
ول سونىمەن قاتار كورشىلەس كوردوفان ايماعىندا بولىپ جاتقان وقيعالار تۋرالى ەسكەرتتى. جەدەل ارالاسۋ كۇشتەرى ەل-فاشيردى باسىپ العاننان كەيىن ونداعى بەيبىت تۇرعىنداردىڭ سانى ارتتى.
- ەشقانداي دەەسكالاتسيا بەلگىلەرى جوق. كەرىسىنشە، مۇنداعى وقيعالار سوعىستى كۇشەيتۋگە ناقتى دايىندىقتى كورسەتەدى، - دەدى فولكەر تۇرىك.
سۋداندا جۇمىس ىستەيتىن ب ۇ ۇ توبى كوردوفانداعى زورلىق-زومبىلىقتىڭ كۇشەيۋىن، سونىڭ ىشىندە بىرنەشە قالانىڭ قورشاۋعا الىنۋىن ايىپتادى.
- ءبىز حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق ايقىن بۇزىلىپ جاتقانىن جانە بەيبىت تۇرعىندار مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالىپ جاتقان شابۋىلدارعا قاتتى الاڭدايمىز، - دەلىنگەن توپتىڭ مالىمدەمەسىندە.
سونداي-اق سوعىس حالىقتىڭ ازىق- تۇلىككە، ءدارى- دارمەككە جانە نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرگە قول جەتكىزۋىن شەكتەيتىنىن اتاپ ءوتتى. فەرمەرلەر ەگىستىگىن وڭدەي الماي، ونىمدەرىن بازارلاردا ساتا الماي كەلەدى. بۇل اشارشىلىق قاۋپىن ودان ءارى ارتتىراتىنى ءسوزسىز.
قازىردىڭ وزىندە وڭتۇستىك كوردوفان شتاتىنداعى كادۋگلي قالاسىندا اشارشىلىققا اكەلەتىن جاعدايلار تىركەلگەن.
- ءبىز اسكەري وپەراتسيالارعا قاتىسقانداردىڭ بارلىعىن بەيبىت تۇرعىنداردى، سونداي-اق مەديتسينالىق جانە گۋمانيتارلىق قىزمەتكەرلەردى، اسىرەسە قورشاۋداعى ايماقتاردان قاشىپ كەتكەندەردى جانە حالىققا قولداۋ كورسەتەتىن جەرگىلىكتى العاشقى ارەكەت ەتۋشىلەردى قورعاۋعا شاقىرامىز، - دەدى ب ۇ ۇ توبى.
ولار سونداي-اق ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمدى، سونىڭ ىشىندە اۋرۋحانالار مەن بازارلاردى قورعاۋعا، بالالاردى ۇرلاۋ مەن جۇمىسقا تارتۋدى توقتاتۋعا شاقىردى.
ب ۇ ۇ مالىمەتىنشە، قازىر سۋداندا 21,2 ميلليون ادام اشتىققا تاپ بولعان.