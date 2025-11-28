ب ۇ ۇ: سۋداندا 21,2 ميلليون ادام اۋىر اشتىققا تاپ بولىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى سۋداندا اسكەر مەن جەدەل ارەكەت ەتۋ كۇشتەرى (HDK) اراسىنداعى ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىتتان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان قاقتىعىس سالدارىنان 21,2 ميلليون ادامنىڭ اۋىر اشتىق جاعدايىنا ۇشىراعانىن حابارلادى.
بۇل تۋرالى انادولۋ جازدى.
ب ۇ ۇ بۇل ماسەلە بويىنشا امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ەسەپ جاريالادى.
جاريالانعان مالىمەتتە ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىستاردىڭ سالدارىنان 21,2 ميلليون ادامنىڭ اشتىققا ۇشىراعانى ايتىلعان:
«ەكى وڭىردە اشتىقتىڭ بار ەكەنى راستالدى. سونىمەن قاتار قاقتىعىستار باسەڭدەگەن ايماقتاردا ب ۇ ۇ- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك ازىق- تۇلىك باعدارلاماسىنا (WFP) قولجەتىمدىلىك كەڭەيىپ، اشتىق دەڭگەيى تومەندەدى».
سۋدانداعى قاقتىعىس
2023 -جىلعى 15- ساۋىردەن باستاپ سۋداندا اسكەر مەن شەتەلدەن قولداۋ تاپقان جەدەل ارەكەت ەتۋ كۇشتەرى (ج ا ك) اراسىندا قيان- كەسكى قاقتىعىستار بولىپ جاتىر.
ەلدىڭ باتىسىنداعى ەڭ ءىرى قالا فاشير اۋىر شايقاستاردان كەيىن جاك باقىلاۋىنا ءوتتى.
قاقتىعىستار سالدارىنان ونداعان مىڭ ادام قاشۋعا ءماجبۇر بولعان بۇل قالادا جاك بەيبىت تۇرعىنداردى كۇشتەپ كوشىرىپ، قارۋسىز كوپتەگەن ادامداردى ءولتىرىپ، ازاپتاعان. بۇل ارەكەتتەر جەدەل ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىنىڭ مۇشەلەرى جاريالاعان بەينەجازبالاردا كورسەتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سۋداندى «جەر بەتىندە زورلىق-زومبىلىق ەڭ كوپ جاسالاتىن جەر» دەپ اتاپ، ەلدەگى سوعىستى توقتاتاتىنىن مالىمدەگەن.
ال ب ۇ ۇ سۋدان حالقىنىڭ ۇشتەن ەكى بولىگى گۋمانيتارلىق كومەككە ءزارۋ ەكەنىن حابارلاپ، دابىل قاقتى.