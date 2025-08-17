ب ۇ ۇ رەسەي-ا ق ش اراسىنداعى ديالوگتى قۇپتايدى جانە ۋكراينادا بەيبىتشىلىك ورناۋىنا جاردەمدەسۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ الياسكاداعى سامميتتىڭ قورىتىندىلارىن نازارعا الدى جانە كونسترۋكتيۆتى ديالوگتىڭ جالعاسۋىن قۇپتايدى. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ رەسمي وكىلى ستەفان ديۋجارريك ت ا س س اگەنتتىگىنە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە ايتتى.
- جۇما كۇنى الياسكادا ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ اراسىندا وتكەن كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسىن نازارعا الدىق. ءبىز ب ۇ ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى سىندارلى ديالوگتىڭ جالعاسۋىن قۇپتايمىز، - دەلىنگەن ماتىندە.
حالىقارالىق ۇيىم باس حاتشىسىنىڭ رەسمي وكىلى ستەفان ديۋجارريك ب ۇ ۇ ۋكراينادا تۇراقتى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان كەز كەلگەن ماڭىزدى ارەكەتتى قولداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- باس حاتشى (انتونيۋ گۋتەرريش) ۋكراينادا ادىلەتتى، جان-جاقتى جانە تۇراقتى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ جولىنداعى العاشقى قادام رەتىندە اتىستى دەرەۋ، تولىق جانە ءسوزسىز توقتاتۋعا تاعى شاقىرادى. مۇنداي بەيبىتشىلىك ۋكراينا ەگەمەندىگىنە، تاۋەلسىزدىگىنە جانە ونىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلعان شەكارالارى اياسىنداعى اۋماقتىق تۇتاستىعىنا تولىق قۇرمەت كورسەتۋگە ءتيىس. بۇل ب ۇ ۇ جارعىسىنا، حالىقارالىق قۇقىققا جانە ب ۇ ۇ- نىڭ ءتيىستى قارارلارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلۋى كەرەك. ب ۇ ۇ وسى باعىتتاعى بارلىق ماڭىزدى باستامانى قولداۋعا دايىن، - دەلىنگەن ونىڭ تۇسىنىكتەمەسىندە.
بۇعان دەيىن ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازعان ەدىك.
اتالعان كەزدەسۋدى ساياساتتانۋشى قازبەك مايگەلدينوۆ پۋتين-ترامپ كەزدەسۋى حالىقارالىق شيەلەنىستى ازايتۋ جولىنداعى ديپلوماتيالىق قادام دەپ باعالاعان بولاتىن.