ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى يراننىڭ يادرولىق كەلىسىمىنە كەپىل بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارارى يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا بولاشاق كەلىسىمنىڭ كەپىلى بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل تۋرالى ۆەناداعى حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى رەسەيدىڭ تۇراقتى وكىلى ميحايل ۋليانوۆ مالىمدەگەن.
- بولاشاق كەلىسىم جاسالعان بولسا، كەپىلگەرلەر ينستيتۋتى كىرە مە، ونى ۋاقىت كورسەتەدى. ەگەر ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارارى كەپىلگەر بولىپ تانىلسا، وندا ءبىز مۇنداي قاراردى قولدايتىن بولامىز. ارينە، الدىمەن، كەلىسىمنىڭ سوڭعى ءماتىنىن قايتا قاراۋىمىز كەرەك، - دەپ ءتۇسىندىردى ديپلومات.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاعداي ەشكىمدى قاناعاتتاندىرماعاندىقتان، جاڭا كەلىسىمدى ازىرلەۋگە قاجەتتىلىك تۋىنداعان.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Axios باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۆاشينگتون يران يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا مامىلە جاسامايىنشا، يران پورتتارىنا تەڭىز بلوكاداسىن جالعاستىراتىنىن ايتقان. قىسىم قۇرالى رەتىندە ا ق ش يران پورتتارىنا جانە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن جولدارعا بلوكادا جاريالاعان. ال يران پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە باراتىن كەمەلەر ءۇشىن ورمۋز بۇعازى جابىق ەكەنىن مالىمدەگەن. بۇل جاعداي ايماقتاعى جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق داعدارىستى ۋشىقتىردى.
بۇعان دەيىن تەگەران كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا كەزەڭىنە دايىندىعىن امەريكالىق بلوكادانىڭ اياقتالۋىمەن بايلانىستىرىپ، كەز كەلگەن دامۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.