ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى شۇعىل جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان جاپپاي اۋە شابۋىلىنان كەيىن شۇعىل جيىن وتكىزدى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش «حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە ۇلكەن قاتەر ءتونىپ تۇرعانىن» ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى ب ۇ ۇ جاڭالىقتارى.
گۋتەرريش ءوز سوزىندە تاياۋ شىعىستاعى اسكەري ارەكەت «الەمدەگى ەڭ تۇراقسىز ايماقتا ەشكىم باقىلاي المايتىن وقيعالار تىزبەگىن تۋدىرۋى مۇمكىن» دەپ اتاپ ءوتتى. ول تەگەران ايماققا جاۋاپ سوققىلارىن جاساعاننان كەيىن «بۇدان ءارى شيەلەنىسۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلداۋ» قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
يراننىڭ ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى وكىلى امير-سايد يراۆاني قاقتىعىستى ب ۇ ۇ جارعىسى مەن حالىقارالىق قۇقىقتى بۇزۋ دەپ باعالاسا، پاكىستان ەلشىسى اسيم يفتيحار احماد يراننىڭ سوققىلارىن ايىپتاپ، ونى «باۋىرلاس پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ ەگەمەندىگىن ورەسكەل بۇزۋ» دەپ اتادى. ول سونداي-اق ب ا ءا- دە قۇلاعان زىمىران سىنىقتارىنان قازا تاپقان پاكىستاندىق ازاماتتىڭ قازاسىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.
يزرايلدىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى دەنني دانون قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە ا ق ش پەن يزرايل «ەكزيستەنتسيالدى قاۋىپ-قاتەر قايتىمسىز جاعدايعا جەتپەي تۇرىپ، وعان قارسى تۇرۋ جانە توقتاتۋ ءۇشىن» ارەكەت ەتكەنىن ايتتى.
- ءبىز يمپۋلسيۆتى، اگرەسسيۆتى ارەكەت ەتپەدىك. ءبىز قاجەتتىلىكتەن ارەكەت ەتتىك، ويتكەنى يران رەجيمى بىزگە اقىلعا قونىمدى بالاما قالدىرمادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىندا تاياۋ شىعىستاعى اسكەري شيەلەنىستى قاتاڭ سىنعا العانى تۋرالى جازدىق.