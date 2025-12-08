ق ز
    12:24, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ۋكرايناعا قاتىستى جيىن وتكىزەدى

    استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ۋكراينا ماسەلەسى بويىنشا 9-جەلتوقساندا اشىق وتىرىس وتكىزەدى. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ- عا ءتوراعالىق ەتەتىن سلوۆەنيانىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازدى Report.

    БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі Украинаға қатысты жиын өткізеді
    Фото: Report

    كەزدەسۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 10:00 دە (قازاقستان بويىنشا 20:00) باستالادى دەپ جوسپارلانعان. كەزدەسۋدى ۇلتتىق دەڭگەيدە سلوۆەنيا، سونداي-اق دانيا، فرانتسيا، ۇلىبريتانيا، گرەتسيا جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى سۇرادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ۋكراينا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەزەكتى كەلىسسوز وتكىزگەنىن جازدىق. سوڭعى ەكى اپتاداعى التىنشى كەزدەسۋدە تاراپتار ۋكراينادا تۇراقتى بەيبىتشىلىكتى ورناتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.

    سونداي-اق اق ءۇي ۋكراينا بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىنا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزگەنىن مالىمدەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
