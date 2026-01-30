ب ق و-دا ماس كۇيىندە كولىك ايداعان 1500 دەن استام جۇرگىزۋشى ۇستالدى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا وتكەن جىلى 1260 جول-كولىك وقيعاسى بولدى.
ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى نۇربول مەڭدىحانوۆتىڭ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتكەنىندەي، بۇل الدىڭعى جىلعىدان (1196) 5 پايىز ارتىق.
نۇربول يساتاي ۇلىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسى جول اپاتتارى سالدارىنان جاراقات العاندار سانى 13 پايىزعا (1760 تان 1980 گە دەيىن) ءوستى.
- جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى - جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءتارتىپ دەڭگەيىنىڭ تومەندىگى، ينفراقۇرىلىمنىڭ توزۋى جانە اۆتوكولىك پاركتەرىنىڭ كوبەيۋى. وسىعان بايلانىستى جول قوزعالىسىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، اپات دەڭگەيى جوعارى ۋچاسكەلەر باقىلاۋعا الىندى. جول قوزعالىسىن باقىلاۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان كەشەندەرىنىڭ جەلىسى كەڭەيتىلىپ، جولداردىڭ كۇتىپ- ۇستالۋى قاتاڭ قاداعالانۋدا، - دەدى ن. مەڭدىحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋ كورسەتكىشى دە 2 پايىز (251638 دەن 256230 عا دەيىن) ارتتى. ماس كۇيىندە كولىك ايداعان 1546 جۇرگىزۋشى ۇستالدى.
اپاتتىلىق دەڭگەيى مەن تاۋلىك ۋاقىتىنا بايلانىستى قوزعالىس قارقىندىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، 20 «كيبەر-شەريف» موبيلدى كەشەنى كۇن سايىن قايتا ورنالاستىرىلىپ جاتىر. وعان قوسا 2025 -جىلى جاڭادان 10 موبيلدى جۇيە ساتىپ الىندى، ونىڭ ىشىندە 5 «Ekin Patrol» جانە جاسىرىن باقىلاۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن 5 «X Spotter» كەشەنى بار، ولاردىڭ بىرەۋى قالالىق قوعامدىق كولىك باعىتىنا ورناتىلعان (بارلىعى - 125 اۆتوماتتاندىرىلعان فوتوفيكساتسيا جۇيەسى).
دەپارتامەنت مالىمەتىنە قاراعاندا، قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە 2025 -جىلى جول-كولىك وقيعالارىنان قازا تاپقاندار سانى 21 پايىزعا ازايدى (103 تەن 81 گە دەيىن)، ونىڭ ىشىندە بالالار ءولىمى 38 پايىز تومەندەدى (13 تەن 8 گە دەيىن). بيىلعى جىل باسىنان بەرى وبلىس اۋماعىندا 60 جول-كولىك وقيعاسى (وتكەن جىلى وسى مەرزىمدە - 64) تىركەلىپ، سالدارىنان 4 ادام قازا تاۋىپ، 100 ادام ءتۇرلى جاراقات الدى.
- بيىل جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قولداۋىمەن «2024- 2028 -جىلدارعا ارنالعان قوعاممەن ارىپتەستىكتە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ تۇجىرىمداماسىن» جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدى تىركەيتىن قوسىمشا 17 موبيلدى جانە 50 ستاتسيونارلىق اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە ساتىپ الۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ 2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى «جول كارتاسى» ازىرلەندى، - دەپ قوستى ن. مەڭدىحانوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و-دا ءبىر كۇندە 500 دەن استام جول ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.