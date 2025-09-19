ب ۇ ۇ-نىڭ سيريا بويىنشا ارنايى ەلشىسى وتستاۆكاعا كەتەدى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ-نىڭ سيريا جونىندەگى ارنايى ەلشىسى گەير پەدەرسەن قىزمەتىنەن كەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ جازادى شينحۋا.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ سيريا بويىنشا ارنايى ەلشىسى گەير پەدەرسەن جەكە سەبەپتەرگە بايلانىستى ءوز قىزمەتىنەن كەتەتىنىن بەيسەنبى كۇنى حابارلادى.
- مەن ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنا سيريا بويىنشا ارنايى ەلشى رەتىندە التى جارىم جىلدان استام ۋاقىت قىزمەت ەتكەننەن كەيىن ءوز ەركىممەن وتستاۆكاعا كەتەتىنىمدى حابارلادىم، جانە ول مەنىڭ ءوتىنىشىمدى قابىلدادى. ۇزاق ۋاقىتتان بەرى جەكە سەبەپتەرگە بايلانىستى كەتۋدى جوسپارلاپ ءجۇر ەدىم، - دەدى گەير پەدەرسەن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە.
69 جاستاعى ەلشى جاقىن ارادا قىزمەتىنەن كەتەتىنىن، ءبىراق قىزمەتىندەگى سوڭعى كۇنگە دەيىن مىندەتتەرىن اتقارۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى. ونىڭ ناقتى كەتۋ كۇنى جاريالانعان جوق.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ سيريا بويىنشا استانا پروتسەسىنە ب ۇ ۇ-نىڭ وسى ماسەلە جونىندەگى ارنايى وكىلى گەير پەدەرسەننىڭ كەلەتىنىن ءمالىم ەتتى.