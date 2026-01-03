ب ۇ ۇ-نىڭ بۇرىنعى ارنايى ەلشىسى، اكتريسا اندجەلينا دجولي گازاعا باردى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق اكتريسا، ب ۇ ۇ-نىڭ بوسقىندار ماسەلەلەرى جونىندەگى بۇرىنعى ارنايى ەلشىسى اندجەلينا دجولي گازاعا باردى. ول ءال-اريش اۋرۋحاناسىن جانە رافاح شەكارا بەكەتىنىڭ ەگيپەتتىك بولىگىن ارالاپ، قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ وكىلدەرى مەن گازا سەكتورىنا گۋمانيتارلىق كومەك تاسيتىن جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى Agenzia Nova جازدى.
ب ۇ ۇ-نىڭ بوسقىندار ماسەلەلەرى جونىندەگى ەكس-ەلشىسىن گازاداعى ساپارى كەزىندە سولتۇستىك سيناي گۋبەرناتورى حالەد مەگاۆەر الىپ ءجۇردى. جالپى، گۋبەرناتور پالەستينالىق جاراقات العان ازاماتتاردىڭ ەگيپەتتەگى جاعدايىن كوزىمەن كورىپ، شەكاراداعى گۋمانيتارلىق كومەكتى تاراتۋ جۇمىسىن تەكسەرۋ ءۇشىن كەلگەن. وعان ەرىپ كەلگەن ايگىلى اكتريسا دا پالەستينالىقتاردىڭ جاعدايىمەن قانىقتى.
ءال-احرام گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اكتريسا شەكارا بەكەتىندەگى گۋمانيتارلىق ۇيىم ەرىكتىلەرىمەن كەزدەسكەنىنە ايرىقشا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەن. ەگيپەت قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ ەرىكتىسى دجوليعا شامامەن 2 ميلليون پالەستينالىققا شۇعىل گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ ءۇشىن «مىڭداعان جۇك كولىكتەرى كۇتىپ تۇرعانىن» ايتتى.
دجولي سونداي-اق پالەستينالىقتارعا كومەك كورسەتۋگە ارنالعان قويمالاردى ارالاپ، گۋمانيتارلىق كومەكتى جىبەرۋ مەن تاراتۋ باعىتىندا ەگيپەتتىڭ اتقارىپ وتىرعان جۇمىسىنا قانىقتى.
سونىمەن قاتار اكتريسا سوعىستان اۋىر جاراقات العانداردى كورىپ شىعۋ ءۇشىن ءال-اريش اۋرۋحاناسىنا دا باردى.