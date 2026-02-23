ب ۇ ۇ ميسسياسى: گولان جوتالارىنا اتتاناتىن ءۇشىنشى ۇلتتىق بىتىمگەرلىك كونتينگەنت تولىق دايىن
استانا. KAZINFORM - الماتىعا جۇمىس ساپارى بارىسىندا قورعانىس ءمينيسترى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ ب ۇ ۇ-نىڭ گولان جوتالارىنداعى ميسسياسىنا بارۋعا دايىندالىپ جاتقان 3- ۇلتتىق بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بولىمشە كومانديرى پودپولكوۆنيك ءىلياس الماتوۆ جەكە قۇرامنىڭ قويىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋعا ازىرلىگى تۋرالى باياندادى.
- دايىندىق حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جۇرگىزىلۋدە. جەكە قۇرام ميسسيا ايماعىنا اتتانۋعا تولىق دايىن، - دەدى ول. اسكەري قىزمەتشىلەرگە ارناعان سوزىندە قورعانىس ءمينيسترى الداعى ميسسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. - بىتىمگەرلىك وپەراتسياعا قاتىسۋ - ۇلكەن مارتەبە ءارى زور جاۋاپكەرشىلىك. قازاقستاندىق كونتينگەنت ەل باسشىلىعى مەن ب ۇ ۇ ميسسياسى قولباسشىلىعىنىڭ سەنىمى مەن قۇرمەتىنە يە. سىزدەر ەلىمىزدى لايىقتى تۇردە تانىتاسىزدار دەپ سەنەمىن، - دەدى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ.
مينيستر سونداي-اق جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە قازاقستاندىق بىتىمگەرلەردىڭ قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
سول كۇنى ارميا ۇيىندە «قازاقستان گ ا ج ورتالىعى» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى نۇركەن ەرجانوۆ مينيسترگە Defence Tech كەڭسەسىن تانىستىردى. بۇل - قورعانىس سالاسىنا ارنالعان كوپ فۋنكتسيونالدى يننوۆاتسيالىق حاب. اتالمىش ورتالىق قورعانىس سالاسىنا قاجەتتى پەرسپەكتيۆالى ازىرلەمەلەردى ىزدەۋ جانە ىرىكتەۋ، يدەيادان باستاپ پروتوتيپ جاساۋعا جانە پيلوتتىق جوباعا ەنگىزۋگە دەيىن قولداۋمەن اينالىسادى. سونىمەن قاتار قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ۇيىمدارىمەن، عىلىمي قاۋىمداستىقپەن جانە ستارتاپ-ەكوجۇيەمەن ءوزارا ءىس-ارەكەتتى قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ قازاقستانعا بىتىمگەرلىك ميسسياعا جىلىنا 5 ميلليون دوللار تولەم جاسايدى.