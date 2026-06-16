ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنا قاتىستى ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM – قور قىزمەتكەرلەرى ازاماتتاردان SMS- كودتار مەن بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەشقاشان سۇرامايتىنىن مالىمدەدى.
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى (ب ج ز ق) زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ جانە جەتكىلىكتىلىك شەگىنە قاتىستى جالعان اقپارات تاراتىپ، ازاماتتاردى الداۋعا باعىتتالعان الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ جيىلەگەنىن مالىمدەدى.
قوردىڭ حابارلاۋىنشا، الاياقتار وزدەرىن ب ج ز ق قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ازاماتتارعا تەلەفون ارقىلى حابارلاسادى. كەي جاعدايلاردا ولار ادامنىڭ اتى-ءجونىن اتاپ، جەكە دەرەكتەرىنىڭ ءبىر بولىگىن ءبىلۋى مۇمكىن.
وسىعان بايلانىستى ب ج ز ق قازاقستاندىقتاردى ساق بولۋعا جانە كۇماندى ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە شاقىردى.
قور زەينەتاقى جيناقتارى تۋرالى اقپاراتتى تەك رەسمي ارنالار ارقىلى الۋعا بولاتىنىن ەسكە سالدى. اتاپ ايتقاندا، مالىمەتتەردى تاۋلىك بويى ب ج ز ق موبيلدى قوسىمشاسى مەن رەسمي سايتىنان، سونداي-اق جۇمىس ۋاقىتىندا 1418 بايلانىس ورتالىعى ارقىلى تەگىن الۋعا بولادى.
ب ج ز ق وكىلدەرى تەلەفون ارقىلى، ەلەكتروندىق پوشتادا نەمەسە مەسسەندجەرلەردە SMS- كودتاردى، قۇپيا سوزدەردى، بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن جانە وزگە دە قۇپيا اقپاراتتى سۇرامايتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
قور ماماندارى ازاماتتارعا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
SMS ارقىلى كەلگەن راستاۋ كودتارىن، قۇپياسوزدەردى جانە جەكە دەرەكتەردى بوگدە ادامدارعا بەرمەۋ؛
قانداي دا ءبىر كود نەمەسە قۇپيا اقپارات سۇرالعان جاعدايدا اڭگىمەنى بىردەن توقتاتۋ؛
بەلگىسىز ادامداردىڭ قىسىمىنا ەرىپ، اسىعىس شەشىم قابىلداماۋ.
جەكە جانە قارجىلىق دەرەكتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى ەڭ الدىمەن ءوز قولىڭىزدا. قىراعىلىق تانىتىپ، قۇپيا اقپاراتتى ەشكىمگە بەرمەڭىز جانە كۇمان تۋىنداعان جاعدايدا اقپاراتتىڭ انىقتىعىن تەك رەسمي ارنالار ارقىلى تەكسەرىڭىز، - دەپ ەسكەرتتى ب ج ز ق.