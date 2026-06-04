ب ج ز ق- نىڭ جاڭا جەتكىلىكتىلىك مولشەرى ەرتەڭ جاريالانادى - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ۆيكتوريا شەگاي زەينەتاقى جيناعىنداعى اقشانىڭ جاڭا جەتكىلىكتىلىك مولشەرى قاشان جاريالاناتىنىن ايتتى.
- قاۋلى رەسمي جاريالانعاننان كەيىن ب ج ز ق جەتكىلىكتىلىك مولشەرىن ەسەپتەپ، كۇنتىزبەدەگى 10 كۇن ىشىندە جاريالاۋ كەرەك. 25-مامىردا قاۋلى شىقتى دەپ ەسەپتەسەك، ەرتەڭ-اق دەگەن ءسوز، - دەدى ۆيتسە مينيستر سەنات كۋلۋارىندا.
بۇعان دەيىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ەلدەگى ب ج ز ق جيناعىنىڭ جەتكىلىكتى شەگى بويىنشا ەنگىزىلگەن وزگەرىسكە قاتىستى تۇسىنىك بەرگەنىن جازعان ەدىك.
- ەڭبەك مينيسترلىگى ءوز قۇزىرەتى شەگىندە ەرەجەلەرگە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋمەن اينالىستى. قولدانىستاعى فورمۋلا 9 كورسەتكىشتەن - ەڭ تومەنگى جالاقىدان، ەڭ تومەنگى زەينەتاقىدان جانە باسقا دا كورسەتكىشتەن تۇردى. جاڭا فورمۋلا 5 كورسەتكىشتەن تۇرادى. وندا 9 پايىزدىق جىلدىق تابىستىلىق مولشەرلەمەسى، اي سايىنعى تولەمدەر بويىنشا جىلدىق يندەكستەۋ مولشەرلەمەسى جانە وزگەدە كورسەتكىشتەر قامتىلدى. ەندى ەرەجەگە ەنگىزىلگەن وزگەرىسكە سايكەس، زاڭناما اياسىندا ب ج ز ق 10 كۇن ىشىندە 20 دان 63 جاسقا دەيىنگىلەردى قامتيتىن جانە ءاربىر جاسقا ارنالعان ءتيىستى جەتكىلىكتىلىك شەگىن انىقتايتىن ەسەپ-قيساپتى ۇسىنادى. بۇل ەسەپتەۋلەردى اتالعان قور ىسكە اسىرىپ جاتىر. بىزگە بۇل ەسەپتەۋلەر ءالى ۇسىنىلمادى، - دەگەن ۆەدومستۆو باسشىسى.