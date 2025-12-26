21:12, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ب ج ز ق سالىمشىلارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM – ب ج ز ق- نىڭ مالىمەتىنشە 27-28-جەلتوقسان ارالىعىندا جوسپارلى تەحنيكالىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋگە بايلانىستى بايلانىس ورتالىعىنا قىزمەت كورسەتۋ ۋاقىتشا قولجەتىمسىز بولادى.
- 27-28-جەلتوقسان ارالىعىندا جوسپارلى تەحنيكالىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋگە بايلانىستى بايلانىس ورتالىعىنا قىزمەت كورسەتۋ ارنالارى (تەلەفون جانە ونلاين-چاتتار) ۋاقىتشا قولجەتىمسىز بولادى. ىقتيمال قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز جانە تۇسىنىستىك ءۇشىن العىس ايتامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك 11 ايدا ب ج ز ق- نىڭ ينۆەستيتسيالىق تابىسى 1,65 تريلليون تەڭگە بولدى. سونىمەن قاتار ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن 10 پايىز كوتەردى. سونداي-اق ۇلتتىق بانك زەينەتاقى جيناعىنا قاتىستى كەڭەس بەرگەن ەدى.