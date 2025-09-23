ب ج ز ق-دان زاڭسىز اقشا شىعارعان ءتىس دارىگەرلەرىنىڭ مۇلكى تاركىلەنىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Porsche ،Escalade ،BMW - VIP ساناتتاعى وسىنداي كولىكتەر ءتىس دارىگەرلەرىنەن تاركىلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
تاياۋدا «وتباسى بانك» پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ازاماتتاردىڭ جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن ءتىس ەمدەۋگە الۋعا شەكتەۋ قويۋعا شەشىم شىعارعان.
ويتكەنى سوڭعى ءۇش جىلدا زەينەتاقى قورىنان ستوماتولوگيا قىزمەتىنە 435 ميلليارد تەڭگە اۋدارىپ، ونىڭ 200 ميلليارد تەڭگەسى زاڭسىز جولمەن شىعارىلعانى انىقتالعان.
تەكسەرىس كەزىندە كۇنىنە 70 «پاتسيەنت» قابىلداعان كلينيكالار بار بولىپ شىققان.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى اتىراۋدا وسىنداي ماحيناتسيا جۇرگىزگەن 5 قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن اشكەرەلەگەن.
كۇدىكتىلەر زەينەتاقى قورىنان شىعارىلعان قارجىنىڭ 600 ميلليون تەڭگەسىن جىمقىرعان. وعان قىمبات كولىكتەر مەن باعالى زەرگەرلىك بۇيىمدار، كوممەرتسيالىق نىساندار، پاتەر مەن جەر تەلىمدەر الىپتى.
بۇعان دەيىن اگەنتتىك وسىنداي 30 دان اسا ستوماتولوگيالىق كلينيكانىڭ قىلمىسىن انىقتاعان.