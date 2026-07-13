ب ۇ ۇ باسشىسى يران مەن ا ق ش-تى كەلىسسوزدى شۇعىل قايتا باستاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش پارسى شىعاناعىنداعى احۋالدىڭ كۇرت شيەلەنىسكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، يران مەن ا ق ش-تى كەلىسسوزدەردى دەرەۋ قايتا باستاۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى ب ۇ ۇ.
پارسى شىعاناعىندا يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ءوزارا سوققىلاردىڭ قايتا جاندانۋى قاقتىعىستىڭ تولىق اۋقىمدى سوعىسقا ۇلاسۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى. سونىمەن قاتار ۆاشينگتون تەگەراننىڭ جەكسەنبى كۇنى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ورمۋز بۇعازىن جاپتى دەگەن مالىمدەمەسىن جوققا شىعاردى.
ا ق ش تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، سەنبى كۇنى امەريكالىق كۇشتەر حالىقارالىق سۋ جولىمەن ءجۇزىپ بارا جاتقان كەمەگە يران اسكەرى جاساعان شابۋىلعا جاۋاپ رەتىندە شامامەن 140 نىسانعا سوققى جاساعان.
اقپاراتتارعا سايكەس، جەكسەنبى كۇنى تەگەران يوردانياداعى ا ق ش اسكەري بازاسىنا بىرنەشە رەت سوققى بەرگەن. ال بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، باحرەين، ومان جانە كۋۆەيت بيلىگى يران تاراپىنان زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعانىن حابارلادى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جاعدايدىڭ كۇرت ۋشىققانىنا قاتتى الاڭدايتىنىن ايتىپ، بارلىق شابۋىلدى توقتاتۋعا شاقىردى.
جەكسەنبى كۇنى جاريالانعان مالىمدەمەدە گۋتەرريش قاقتىعىسقا قاتىسۋشى تاراپتاردى بارىنشا سابىر ساقتاۋعا، شيەلەنىستى ودان ءارى ۋشىقتىراتىن ارەكەتتەردەن باس تارتۋعا جانە جاعدايدى دەرەۋ تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ناقتى قادامدار جاساۋعا ۇندەدى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى تولىق اۋقىمدى سوعىسقا قايتا ورالۋ ايماق تۇرعىندارىنا عانا ەمەس، بۇكىل الەمگە جانە جاھاندىق ەكونوميكاعا اۋىر زارداپ اكەلەتىنىن تاعى دا ەسكەرتتى.
سوعىس قيمىلدارىنىڭ كۇشەيۋى ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنىڭ وسۋىنە سەبەپ بولدى. سونىمەن قاتار 17-ماۋسىمدا تەگەران مەن ۆاشينگتون قول قويعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قاراماستان، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسى تاعى دا توقتادى.
قازىر بۇعازدا قالىپ قويعان ونداعان كەمەدە شامامەن 6 مىڭ تەڭىزشى وتىر.
حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىنىڭ (IMO) باسشىسى ارسەنيو دومينگەس وسى اپتادا قاۋىپسىزدىككە قاجەتتى جاعداي تولىق قامتاماسىز ەتىلگەنگە دەيىن اتالعان تەڭىز ءدالىزى ارقىلى ترانزيتتەن تولىقتاي باس تارتۋعا شاقىرعان ەدى.
انتونيۋ گۋتەرريش ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنىڭ تولىق ەركىندىگىن قالپىنا كەلتىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- باس حاتشى يران مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىن كەلىسسوزدەردى دەرەۋ قايتا باستاپ، قالعان كەلىسپەۋشىلىكتەردى ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋگە شاقىرادى، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ رەسمي وكىلى ستەفان ديۋجارريك.
قازىرگى ۋاقىتتا تەگەران مەن ۆاشينگتون ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا مۇلدە قاراما- قايشى باعا بەرىپ وتىر.
يران بۇعاز ارقىلى ءوتۋ تەك ءتيىستى رۇقسات الىنعان جاعدايدا عانا مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەسە، ا ق ش حالىقارالىق كەمە قاتىناسى قالىپتى رەجيمدە جالعاسىپ جاتقانىن العا تارتۋدا.
ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا ب ۇ ۇ تالىپتەردەن ايەلدەرگە قاتىستى شەكتەۋلەردى توقتاتۋدى تالاپ ەتكەن ەدى.
ال بيىل مامىر ايىندا ۇيىم ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋىنان ميلليونداعان ادام اشتىققا ۇشىراۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن.