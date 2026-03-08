ب ۇ ۇ باس حاتشىسى ليۆانداعى بىتىمگەرشىلىك كۇشتەرىنىڭ جارالانۋىن ايىپتادى
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جۇما كۇنى ليۆاندا بولعان وقيعانى ايىپتادى. وقيعا سالدارىنان ليۆانداعى ب ۇ ۇ ۋاقىتشا كۇشتەرىندە (UNIFIL) قىزمەت ەتەتىن ءۇش گانالىق ازامات جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بىتىمگەرلىك كۇشتەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى تولاسسىز اتقىلاۋ ناتيجەسىندە جاراقات الدى.
- باس حاتشى ب ۇ ۇ قىزمەتكەرلەرى مەن مۇلكىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءارقاشان ساقتالۋى كەرەك ەكەنىن جانە كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ وكىلى ستەفان ديۋجارريك مالىمدەمەسىندە.
- ب ۇ ۇ عيماراتتارىنا سوققى بەرۋگە بولمايتىندىعىن بارلىعى ءبىلۋى كەرەك- ، دەدى ديۋجارريك.
باس حاتشى جاراقات العانداردىڭ تەزىرەك جانە تولىق ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەيتىنىن ايتتى.
- ب ۇ ۇ بارلىق تاراپتاردى دەرەۋ شيەلەنىستى ازايتۋعا جانە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ 2006-جىلعى 1701 قارارى بويىنشا ءوز مىندەتتەمەلەرىن تولىق ورىنداۋعا شاقىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
وسىعان دەيىن يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان اۋە سوققىسىنان 72 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.